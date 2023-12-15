عيار 21 يواصل الارتفاع.. أسعار الذهب اليوم الجمعة 15-12-2023 فى مصر

واصلت أسعار الذهب اليوم في مصر ارتفاعها حث سجل الذهب عيار 21 – أكثر أعيرة الذهب تداولا في السوق المصري- 2875 جنيه في سوق الصاغة بدون ثمن المصنعية، وسجلت كافة أعيرة الذهب ارتفاعات كبيرة.

و تعرض الدستور في التقرير التالي أسعار الذهب اليوم الجمعة 15-12-2023 في مصر.

أسعار الذهب اليوم في مصر

عيار 24 بيع 3،263 جنيه، وللشراء 3،286 جنيه.

عيار 22 بيع 2،991 جنيه، وللشراء 3،012 جنيه.

أسعار الذهب اليوم عيار 21 بيع 2،855 جنيه، وللشراء 2،875 جنيه.

أسعار الذهب اليوم عيار 18 بيع 2،447 جنيه، وللشراء 2،464 جنيه.

أسعار الذهب اليوم عيار 14 بيع 1،903 جنيه، وللشراء 1،917 جنيه.

عيار 12 بيع 1،631 جنيه، وللشراء 1،643 جنيه.

الاونصة بيع 101،475 جنيه، وللشراء 102،186 جنيه.

الجنيه الذهب بيع 22،840 جنيه، وللشراء 23،000 جنيه.

الكيلو بيع 3،262،857 جنيه، وللشراء 3،285،714 جنيه.

سعر السبائك و الجنيه الذهب

حدث اصدارات بي تي سي سبيكه TT BAR وزن ١١٦،٦٥ جرام عيار ٢٤: 408805 جنيه

سبيكة ذهب عيار 24 وزن 1000 جرام ماستر جولد واحد كيلو: 3503450 جنيه

سبيكة ذهب عيار 24 وزن 100 جرام عيار 999.9 من انتاج شركة ملاك وبشرى : 350345 جنيه

سبيكة ذهب عيار 24 وزن 2.5 جرام عيار 999.9 من انتاج شركة ملاك وبشرى : 8760 جنيه

سبيكة بى تى سي 50 جرام: 176780 جنيه

اونصة 31.10 جرام من بى تى سى سبيكة BTC: 110090 جنيه

جنيه ذهب عيار 21 من انتاج شركه لازوردي إيجيبت LAZURDE: 24525 جنيه

جنيه ذهب عيار 21 وزن 8 جرام من انتاج شركة ملاك وبشرى MB: 24525 جنيه

جنيه بى تى سي ذهب عيار21: 24870 جنيه