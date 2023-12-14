اليوم.. آخر موعد لاستقبال العروض الخاصة بمزايدة الذهب

حددت شركة "شلاتين"، التابعة لوزارة البترول والثروة المعدنية، اليوم 14 ديسمبر 2023، آخر موعد لاستقبال العروض الخاصة بالمزايدة العالمية المفتوحة لأعمال البحث والاستكشاف عن الذهب والمعادن المصاحبة، التي أعلنت عنها في أبريل 2023.

مزايدة الذهب لأغنى مناطق في مصر

تعد مزايدة "شلاتين" للبحث والاستكشاف عن الذهب في مصر واحدة من أهم المزايدات العالمية التي تم طرحها، حيث تبرز أهمية هذه المناطق كواحدة من أغنى مناطق العالم بالصحراء الشرقية، من حيث نسب استخلاص الذهب.

شركات صينية وكندية وروسية

وكشف مصدر مسئول بوزارة البترول والثروة المعدنية، فى تصريحات لـ«الدستور»، أن هناك عددًا من شركات التعدين العالمية أبدت رغبتها فى الدخول فى المزايدة منها شركات صينية وكندية وروسية، بالإضافة إلى شركات محلية، كما أنه من المتوقع أن يتم إعلان أسماء الفائزين بالمزايدة فور الانتهاء من تقييم العروض خلال الربع الأول من 2024.

كما حددت الشركة قيمة كراسة الشروط للمزايدة عند 2000 دولار، وحددت مساحات المواقع المعروضة للمزايدة، إضافةً إلى قيمة حزمة البيانات التي بلغت 5000 دولار لكل موقع.

نظام اقتسام الإنتاج

ودعت "شلاتين" جميع شركات التعدين العالمية للمشاركة في المزايدة، بهدف استكشاف واستغلال خام الذهب والمعادن المصاحبة له، وذلك وفقًا لنظام اقتسام الإنتاج في مناطق (فاطيري- البرامية- عتود- أم عود- حماطة) في الصحراء الشرقية المصرية.

المواقع المُعرضة للمزايدة تشمل خمس مناطق، وهي كما يلي:

1- منطقة فطايري:

- المساحة: 368 كيلومترًا مربعًا.

- الواقعة بين سفاجا وقنا، في الكيلو 30 شمال طريق سفاجا.

2- منطقة البرامية:

- المساحة: 481 كيلومترًا مربعًا.

- تقع على جانبي الطريق الأسفلتي بين مرسى علم وإدفو، وعلى بعد حوالي 120 كيلومترًا غرب مدينة مرسى علم.

3- منطقة عتود:

- المساحة: 177 كيلومترًا مربعًا.

- تقع على جانبي الطريق الأسفلتي بين مرسى علم وإدفو، وعلى بُعد حوالي 50 كيلومترًا غرب مدينة مرسى علم.

4- منطقة أم عود وحنجلية:

- المساحة: 511 كيلومترًا مربعًا.

- تقع جنوب غرب مدينة مرسى علم عند الكيلو 55.

5- منطقة حماطة:

- المساحة: 1220 كيلومترًا مربعًا.

- تقع على ساحل البحر الأحمر جنوب الصحراء الشرقية، وتمتد لطول 50 كيلومترًا.