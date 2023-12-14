الخميس 14 ديسمبر 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

اقتصاد

اليوم.. آخر موعد لاستقبال العروض الخاصة بمزايدة الذهب

تعدين
تعدين

حددت شركة "شلاتين"، التابعة لوزارة البترول والثروة المعدنية، اليوم 14 ديسمبر 2023، آخر موعد لاستقبال العروض الخاصة بالمزايدة العالمية المفتوحة لأعمال البحث والاستكشاف عن الذهب والمعادن المصاحبة، التي أعلنت عنها في أبريل 2023.

مزايدة الذهب لأغنى مناطق في مصر 

تعد مزايدة "شلاتين" للبحث والاستكشاف عن الذهب في مصر واحدة من أهم المزايدات العالمية التي تم طرحها، حيث تبرز أهمية هذه المناطق كواحدة من أغنى مناطق العالم بالصحراء الشرقية، من حيث نسب استخلاص الذهب.

شركات صينية وكندية وروسية

وكشف مصدر مسئول بوزارة البترول والثروة المعدنية، فى تصريحات لـ«الدستور»، أن هناك عددًا من شركات التعدين العالمية أبدت رغبتها فى الدخول فى المزايدة منها شركات صينية وكندية وروسية، بالإضافة إلى شركات محلية، كما أنه من المتوقع أن يتم إعلان أسماء الفائزين بالمزايدة فور الانتهاء من تقييم العروض خلال الربع الأول من 2024.

تفاصيل مشاركة رئيس هيئة الثروة المعدنية فى مؤتمر التعدين العالمى بروسيا

مصر وأستراليا الغربية تبحثان التعاون فى خفض الانبعاث بأنشطة التعدين المختلفة

كما حددت الشركة قيمة كراسة الشروط للمزايدة عند 2000 دولار، وحددت مساحات المواقع المعروضة للمزايدة، إضافةً إلى قيمة حزمة البيانات التي بلغت 5000 دولار لكل موقع.

نظام اقتسام الإنتاج

ودعت "شلاتين" جميع شركات التعدين العالمية للمشاركة في المزايدة، بهدف استكشاف واستغلال خام الذهب والمعادن المصاحبة له، وذلك وفقًا لنظام اقتسام الإنتاج في مناطق (فاطيري- البرامية- عتود- أم عود- حماطة) في الصحراء الشرقية المصرية.

المواقع المُعرضة للمزايدة تشمل خمس مناطق، وهي كما يلي:

1- منطقة فطايري:

- المساحة: 368 كيلومترًا مربعًا.

- الواقعة بين سفاجا وقنا، في الكيلو 30 شمال طريق سفاجا.

2- منطقة البرامية:

- المساحة: 481 كيلومترًا مربعًا.

- تقع على جانبي الطريق الأسفلتي بين مرسى علم وإدفو، وعلى بعد حوالي 120 كيلومترًا غرب مدينة مرسى علم.

3- منطقة عتود:

- المساحة: 177 كيلومترًا مربعًا.

- تقع على جانبي الطريق الأسفلتي بين مرسى علم وإدفو، وعلى بُعد حوالي 50 كيلومترًا غرب مدينة مرسى علم.

4- منطقة أم عود وحنجلية:

- المساحة: 511 كيلومترًا مربعًا.

- تقع جنوب غرب مدينة مرسى علم عند الكيلو 55.

5- منطقة حماطة:

- المساحة: 1220 كيلومترًا مربعًا.

- تقع على ساحل البحر الأحمر جنوب الصحراء الشرقية، وتمتد لطول 50 كيلومترًا.

مزايدة الذهب شلاتين البترول مصر الصحراء الشرقية تعدين

مواد متعلقة

شركة سعودية تفوز بتشغيل حقول النفط المتقادمة في مصر

بالأسماء.. تكليفات جديدة في شركات البترول والتعدين بعد عودة "الملا"

نوربيتكو تحقق اكتشاف جديد بحقل فردوس بطبقة أبو راش (E)

رئيس “ بترول الصحراء الغربية” يتابع سير عملية الانتخابات الرئاسية

وزير البترول يلتقي أمين عام منظمة الدول المصدرة للغاز

جلسة مباحثات بين وزير البترول المصري ونظيره اليمني لبحث سبل تطوير الاتفاقيات

عمال "الإسكندرية للبترول" يتوافدون على صناديق الانتخابات

6 قرارات لمجلس وزراء «أوابك» خلال مؤتمر الطاقة العربى بمشاركة مصر

الأكثر قراءة

عاجل.. حاخام: التوراة تحرم وجود دولة يهودية وإسرائيل تتحدث كذبًا باسم الدين

عاجل.. الزمالك يتنافس اليوم.. مواعيد مباريات الخميس 14-12-2023 والقنوات الناقلة

عاجل.. تقرير: حماس ترفض التواصل بشأن تبادل جديد للأسرى

اليوم.. آخر موعد لاستقبال العروض الخاصة بمزايدة الذهب

بالأسماء.. تكليفات جديدة في شركات البترول والتعدين بعد عودة "الملا"

ارتفاع تاريخى لعيار 21.. سعر الذهب للبيع والشراء اليوم الخميس فى مصر

ﻣﻘﺎﻻﺕ

مؤمن المحمدي

قاسم أمين

حسين دعسة

وزيرة الثقافة الأردنية هيفاء النجار فى مؤتمر الأطراف: ماذا عن "دور الثقافة" فى حماية المناخ.. وعن حال غزة؟

إبراهيم عبدالفتاح

أبوالنجوم

محمد العسيري

بيت الشريعى وأغانى الفشنى المفقودة

الحسين عبدالرازق

وقال الشعب كلمته!

وائل لطفي

ثورة جديدة

ماجد حبته

العدوان.. والقرار الأممى

محمد عبد العزيز

والآن نقولها: مبارك لرئيسنا وشكرًا لمنافسيه

صور

فى حب مصر.. أطفال وسيدات يرفعون أعلام مصر بثالث أيام الانتخابات

ارفع علمك بالعالي.. المصريون يشاركون في العرس الانتخابي (صور)

عرس ديمقراطى.. حشود المواطنين فى أول أيام انتخابات رئاسة الجمهورية

محطة تل أبيب

المزيد

قصف مدفعى إسرائيلى يستهدف عدة مناطق فى جنوب لبنان

الصحة الفلسطينية: استشهاد شاب متأثرًا بجراحه جراء عدوان الاحتلال

27 شهيدًا فى رفح وخان يونس بسبب قصف الاحتلال الإسرائيلى