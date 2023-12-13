بالأسماء.. تكليفات جديدة في شركات البترول والتعدين بعد عودة "الملا"

تنتظر عدد من شركات البترول والتعدين عودة المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية من دولة قطر خلال ساعات، وذلك لاعتماد حركة تنقلات وتكليفات لرؤساء الشركات لتولى المناصب الجديدة خاصة بعد خروج عدد كبير منهم لسن التقاعد القانونى.

تكليفات جديدة في شركات البترول والتعدين

وكان من المفترض أن يتم الإعلان عن حركة التنقلات الجديدة لرؤساء الشركات خلال بداية الاسبوع الجاري، الا انه بسبب تكدس جدول عمل وارتباطات الوزير داخل وخارج مصر ومنها الانتخابات الرئيسية، أدى ذلك الى تأخر الاعلان عن الحركة.

قطاعي البترول والتعدين

من المتوقع أن يصدر وزير البترول في الساعات القادمة قرارًا بتكليف عدد من قادة شركات البترول والتعدين، بهدف تعزيز القدرات والكفاءات اللازمة لتحقيق الأهداف المستقبلية في قطاعي البترول والتعدين، وتعزيز تبادل الخبرات في هذين القطاعين المهمين.

الحركة الإدارية الجديدة

وكشف مصدر مسؤول في وزارة البترول والثروة المعدنية، في تصريحات خاصة لـ«الدستور»، عن أن الحركة الإدارية الجديدة ستتضمن استحداث بعض المواقع الشاغرة جراء انتهاء خدمة العاملين بها وبلوغهم سن التقاعد القانوني، وسيتم أيضًا نقل بعض رؤساء شركات البترول والتعدين من مواقعهم الحالية لتكليفهم بمهام جديدة.

هيئة الثروة المعدنية

وأكد المصدر أن الحركة المقبلة من المتوقع أن تشمل تغييرات في شركات التعدين التابعة للهيئة العامة للثروة المعدنية، ومن بين هذه الشركات شركة الوادي الجديد للثروة المعدنية "واديكو" للطفلة الزيتية، بعد انتهاء خدمة الدكتور أيمن الساعى وتجاوزه سن التقاعد القانوني.

كما ستشمل نطاق الحركة شركات أخرى مثل فوسفات مصر وشركة إنبي والحمرا أويل وشركة سوكو، إلى جانب عدد محدود من شركات البترول.

كما أنه من المتوقع أن تتبع هذه الحركة حركة تنقلات أخرى في قطاع الشؤون الإدارية في بعض الشركات، خاصة بعد خروج عدد كبير منها لسن التقاعد القانونى ومنها شركات « بتروتريد، جاس كول، إيلاب، الحديثة لمشتقات الغاز، مصر للبترول، شركة الأمل»

تجري وزارة البترول والثروة المعدنية حاليًا تفعيل مشروع التحسين الهيكلي لشركات البترول والتعدين بالتعاون مع شركة إنبي وشركات دولية مرموقة، ويأتي ذلك في إطار استعدادها لتنفيذ برامج تدريب وتأهيل شاملة للكوادر البشرية التابعة لهيئة الثروة المعدنية.