وزير البترول يلتقي أمين عام منظمة الدول المصدرة للغاز

التقى المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية، مع محمد هامل الأمين العام لمنظمة الدول المصدرة للغاز على هامش المشاركة فى مؤتمر الطاقة العربى الثانى عشر بقطر والذى تنظمه منظمة الأقطار العربية المصدرة للبترول أوابك.

وتناول اللقاء مشاركة المنظمة فى مؤتمر قمة المناخ "COP 28" بالامارات وما تناولته القمة من موضوعات وعلى رأسها الحاجة للإمدادات التى تقدمها صناعة البترول والغاز الطبيعى وجهودها فى تسريع وتيرة التحول الطاقى ومشروعات إزالة الكربون وخفض الانبعاثات.

دور المنظمة في دعم الحوار بين المنتجين والمستهلكين

كما ناقش الجانبات أوجه التعاون فى إطار عضوية مصر بالمنظمة ودور المنظمة فى دعم الحوار بين المنتجين والمستهلكين والدور الهام لصناعة الغاز الطبيعى وزيادة الاعتماد عليه كوقود نظيف ضمن مزيج الطاقة العالمى.

اجتماع منظمة الأقطار العربية المصدرة للبترول "أوابك"

وفى سياق منفصل عقد مجلس وزراء منظمة الأقطار العربية المصدرة للبترول "أوابك" اجتماعه الحادي عشر بعد المائة في مدينة الدوحة، بمشاركة وزراء النفط والطاقة من الدول الأعضاء، ترأس الاجتماع حيان عبدالغني السواد، نائب رئيس مجلس الوزراء لشؤون الطاقة ووزير النفط، ممثلًا العراق في مجلس وزراء المنظمة، التي تحمل رئاسة الدورة لعام 2023.

تناول وزراء النفط والطاقة في الدول الأعضاء مجموعة من الموضوعات المدرجة في جدول أعمال المجلس الوزاري، من بينها:

- مشروع الميزانية التقديرية للمنظمة لعام 2024:

تم استعراض ونقاش مشروع الميزانية التقديرية للعام المقبل، مع التركيز على التحديات المحتملة والفرص لتعزيز الاستدامة المالية للمنظمة.

- تطوير أعمال المنظمة وإعادة هيكلتها:

تمت مناقشة إجراءات تطوير أعمال المنظمة وإعادة هيكلتها، بما في ذلك إعادة النظر في النظم والقوانين لتكون متسقة مع التحديات والتطورات في مجال الطاقة.

- تقنية المعلومات والبنية التحتية:

تم استعراض الخطوات المتخذة لتطوير البنية التحتية لنظم تقنية المعلومات داخل المنظمة، مع التركيز على تعزيز الكفاءة والأمان.

- مبادرة الشرق الأوسط الأخضر واقتصاد الكربون الدائري:

تم متابعة تفعيل قرار مجلس الوزراء الموقر بشأن مبادرة الشرق الأوسط الأخضر، والتفاعل مع مفهوم الاقتصاد الدائري للكربون لتحقيق التنمية المستدامة.