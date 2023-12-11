حقيقة إعلان "البترول" عن توافر فرص عمل جديدة

تحذر وزارة البترول والثروة المعدنية جميع المتابعين والمواطنين من التداول في الخبر الزائف الذي يتعلق بتوفير فرص عمل، ووظائف البترول والذي تم نشره عبر إحدى المواقع الإلكترونية.

حقيقة وظائف البترول الجديدة

وأكدت الوزارة فى بيان لها، على أن هذا الخبر ليس له أي صلة بالحقيقة، وتحث الجميع على توخي الحذر وعدم الانسياق وراء المعلومات غير الصحيحة.

وفي هذا السياق، تؤكد الوزارة أنه لا يوجد أي إعلان رسمي عن توفير فرص عمل عبر موقعها الإلكتروني، ويجب على الجميع عدم الاعتماد على مصادر غير موثوقة والتحقق دائمًا من صحة المعلومات قبل نشرها أو اتخاذ أي إجراء بناءً عليها.

عبر القنوات الرسمية المعتمدة للوزارة

تطلب الوزارة من الجميع أخذ الحيطة والحذر والتحقق من أي إعلانات أو أخبار تتعلق بالقطاع البترولي عبر القنوات الرسمية المعتمدة للوزارة.

مؤتمر الطاقة العربي الثاني عشر

في سياق آخر، شارك المهندس طارق الملا، وزير البترول والثروة المعدنية، في الجلسة الوزارية الأولى لمؤتمر الطاقة العربي الثاني عشر، الذي نظمته منظمة الأقطار العربية المصدرة للبترول "أوابك" في دولة قطر.

التطورات الدولية في أسواق الطاقة

وتمت مشاركته في هذا للجلسة تحت عنوان "التطورات الدولية في أسواق الطاقة وانعكاساتها على قطاع الطاقة العربي". قدم الدكتور بسام فتوح، المدير العام بمعهد أكسفورد لدراسات الطاقة، ورقة عمل تناولت أهمية زيادة قدرة صناعة البترول والغاز على التكيف مع التحديات المتتالية.

التحول الطاقي

أكد المهندس طارق الملا على أهمية التحول الطاقي وتنمية الموارد الطبيعية، مشددًا على أن الجميع يتحدث الآن بنفس اللغة في هذا السياق.

وشدد على ضرورة تعزيز قدرة صناعة البترول والغاز على مواكبة هذا التحول، مع التركيز على تحسين استخراج الطاقة والتعامل الفعّال معها. كما دعم جهود خفض الانبعاثات واعتماد تقنيات التقدم بأسعار معقولة.