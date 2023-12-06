الأربعاء 06 ديسمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

اقتصاد

كيف يسهم الغاز الطبيعي في تطوير الاقتصاد المصري وتحسين حياة المواطن؟

الغاز الطبيعي
الغاز الطبيعي

أفاد تقرير صادر عن وزارة البترول والثروة المعدنية، بأن تحويل السيارات لاستخدام الغاز الطبيعي يترتب عليه مجموعة من المزايا الاقتصادية والبيئية للمواطنين فى مصر.

الغاز الطبيعي فى مصلحة المواطن والدولة في مصر

ويتجلى العائد الاقتصادي للمواطن في توفير نسبة تقدر بحوالي 50% من تكلفة التموين لصاحب السيارة عند الانتقال إلى استخدام الغاز الطبيعي. 

قيمة التوفير عند استخدام الغاز الطبيعي كبديل للبنزين

كما تشير الأرقام، إلى أن قيمة التوفير عند استخدام الغاز الطبيعي كبديل للبنزين 95، عند استهلاك 300 لتر بنزين شهريًا، قد تصل إلى 3750 جنيها، بينما يبلغ الوفر أكثر من 1750 جنيها وعند الاعتماد على الغاز الطبيعي بديلًا للبنزين 92 في نفس الاستهلاك، و1200 جنيه عند استخدامه كبديل للبنزين 80.

الآثار الإيجابية على الخزانة العامة للدولة

ويسلط التقرير الضوء على الآثار الإيجابية على الخزانة العامة للدولة نتيجة استخدام الغاز الطبيعي كوقود بديل، ويتجلى هذا في تحقيق توفير يقدر أكثر 3 ملايين دولار سنويًا عند تحويل 1000 ميكروباص متهالك للعمل بالغاز، ونحو 1 مليون دولار سنويًا عند تحويل 1000 سيارة (أجرة وملاكي) متهالكة لتعمل بالغاز.

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47 مليار جنيه تتحملها الدولة سنويًا

فيما يتعلق بالمزايا البيئية للاعتماد على الغاز الطبيعي، أوضح التقرير، أن المبادرة ستلعب دورًا كبيرًا في التقليل من التكاليف المرتبطة بتدهور البيئة نتيجة لتلوث الهواء، والتي تصل إلى حوالي 47 مليار جنيه تتحملها الدولة سنويًا. وقد أظهرت الأرقام أيضًا انخراط الغاز الطبيعي في خفض ما بين 46% و99% من الانبعاثات الملوثة للبيئة، وذلك نتيجة لاستخدامه كوقود بديل.

تحقيق الاكتفاء الذاتي من الغاز الطبيعي

وفي سياق ذي صلة، قد ألقى التقرير الضوء على الإجراءات الاستباقية التي اتخذتها الدولة لتعزيز استخدام الغاز الطبيعي، مع إعلان مصر في سبتمبر 2018 عن تحقيق الاكتفاء الذاتي من الغاز الطبيعي.

لجنة الأمم المتحدة الاقتصادية

وفي إضافة إلى ذلك، أثنى التقرير على تقدير لجنة الأمم المتحدة الاقتصادية والاجتماعية لغرب آسيا (الإسكوا) لمصر باعتبارها الأولى عربيًا التي تستخدم الغاز الطبيعي في قطاع النقل، وأكدت أنها تمتلك إحدى أطول الخبرات في هذا المجال على مستوى العالم.

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