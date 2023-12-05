بقرار رئاسى.. تخفيض تكلفة قروض مشروعات ذوى الإعاقة لـ4%

قال اللواء هشام آمنة، وزير التنمية المحلية، إن الوزارة تعمل على دمج متحدي الإعاقة بالمجتمع وتوفير فرص عمل حقيقية ومستدامة لهم من خلال ذراعها التمويلية (صندوق التنمية المحلية) الذي يقوم بتقديم تسهيلات لذوى الاحتياجات الخاصة من منفذي المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر.

وأضاف آمنة أن الرئيس عبدالفتاح السيسي قرر تخفيض تكلفة الإقراض لذوي الإعاقة إلى 4% بدلًا من 6%، وهى تكلفة الإقراض لباقى المستفيدين من الصندوق، أو من خلال برنامج “مشروعك” التي تنفذها الوزارة بالتنسيق مع عدد من البنوك الوطنية لإقامة مشروعات صغيرة وتقديم تيسيرات ائتمانية لهم وتشكيل لجان خاصة للمرور على المشروعات التي سينفذها ذوى الاحتياجات الخاصة لتذليل أى عقبات ومساعدتهم فى تسويق منتجاتهم.

توفير فرص للتمكين الاقتصادى والاجتماعى

ووجه وزير التنمية المحلية منصة "أيادى مصر" التابعة للوزارة بتشجيع الجمعيات والمؤسسات الخاصة بذوى الإعاقة في جميع المحافظات للمشاركة فى المعارض التى تنظمها المنصة وبعض الجهات الأخرى على أرض المحافظات لتوفير فرص للتمكين الاقتصادى والاجتماعى وتوفير الخدمات الضرورية لذوى الإعاقة، فضلًا عن عرض منصة "أيادى مصر" للمنتجات المميزة لأعضاء المؤسسات الخاصة بذوي الإعاقة عليها للمساعدة في ترويجها وتسويقها إلكترونيًا.

وقال اللواء هشام آمنة إن الوزارة تتابع مع كل المحافظات حصول كل العاملين من ذوى الإعاقة على حقوقهم سواء من العاملين فى الديوان العام للمحافظة أو المراكز والأحياء والمدن والوحدات القروية أو المواطنين المترددين على المراكز التكنولوجية، لافتًا إلى أن وزارة التنمية المحلية تسعى للاستفادة من بعض الخبرات الأجنبية في مجال دمج ذوى الاحتياجات الخاصة لدمجهم في منظومة العمل بعد تدريبهم بالتعاون والتنسيق مع الوزارات والجهات المعنية بالدولة وعلى رأسها وزارة التضامن الاجتماعي.

التنسيق مع المحافظات والقومى للإعاقة لرصد الصورة الاقتصادية والاجتماعية لذوى الإعاقة

ولفت وزير التنمية المحلية إلى أنه يجرى التنسيق المستمر مع جميع المحافظات والمجلس القومى لشئون الإعاقة لرصد الصورة الاقتصادية والاجتماعية للأشخاص ذوى الإعاقة فى القرى والنجوع والأحياء الفقيرة والمناطق العشوائية واقتراح حلول للمشكلات التى تواجههم وتوفير الإتاحة المكانية فى المرافق العامة فى المحافظات، تيسيرًا لحرية تنقلهم مع تفعيل جهود محو أميتهم والمشاركة فى الأنشطة والمؤتمرات الداعمة لقضايا الإعاقة.