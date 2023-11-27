وزير التنمية المحلية: "مشروعك" وفر 208.9 ألف مشروع بقروض 27.4 مليار جنيه

تلقى اللواء هشام وزير التنمية المحلية تقريرًا عن إنجازات المشروع القومي للتنمية المجتمعية والبشرية والمحلية "مشروعك" منذ انطلاقه حتى شهر نوفمبر 2023 حيث ساهم في تنفيذ 208،9 ألف مشروع بقروض 27،4 مليار جنيه، وساهمت هذه المشروعات في توفير أكثر من 1،7مليون فرصة عمل في جميع المحافظات.

تنفيذ مشروعات صغيرة ومتوسطة بالتعاون مع بعض البنوك الوطنية

وأكد اللواء هشام آمنة، أنّ المشروع القومي للتنمية المجتمعية والمحلية والبشرية «مشروعك»، أهم البرامج التي أطلقتها وزارة التنمية المحلية منذ عدة سنوات ويواصل جهوده لتحقيق منظومة متكاملة تعمل على خلق البيئة المواتية لتحفيز وتشجيع الشباب والمرأة على التقدم للبرنامج، وتنفيذ مشروعات صغيرة ومتوسطة بالتعاون مع بعض عدد من البنوك الوطنية للمساعدة في توفير فرص عمل، وحل مشكلة البطالة، وإتاحة آليات جاذبة لهم، والعمل على توفير دراسات جدوى لجميع المشروعات، وتبني وطرح المبادرات الجادة للاستفادة من المشروع وتشجيع الشباب على العمل الحر.

تعزيز الارتقاء بالمهارات في المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر

وأشار وزير التنمية المحلية، إلى أنّ «مشروعك» يعمل حاليًا على تعزيز الارتقاء بالمهارات في المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر ودعم جميع أشكال الابتكار، وتمكين هذه المشروعات من تحويل التحديات البيئية إلى فرص عمل حقيقية، بما يخدم أصحاب المشروعات الصغيرة، وتشجع المواطنين على الاقبال العمل الحر والتوسع فى إقامة مشروعات صغيرة جديدة.

كما أشار اللواء هشام آمنة إلى الاهتمام الذى يوليه " مشروعك " للتوسع في تمويل المشروعات المتوسطة والصغيرة في محافظات الصعيد لتوفير فرص عمل حقيقية ومستدامة لأبنائه، حيث نجح منذ انطلاقه وحتى الآن في تمويل 116،2 ألف مشروع بإجمالي قروض 15،6 مليون جنيه وفرت 837،4 ألف فرصة عمل، مشيرًا الى أن القيادة السياسية منذ توليها المسئولية فى عام 2014 وحتى الآن وهى تضع محافظات الصعيد على رأس أولوياتها، وحظى إقليم الصعيد باهتمام كبير مما ساهم في زيادة الجهود وتسخير كافة الإمكانيات وبرامج الوزارة ومبادراتها الهامة لدعم التنمية في محافظات الصعيد والاهتمام التكتلات الاقتصادية لتطويرها وتوفير فرص عمل للشباب والمرأة.

تنفيذ عدد من التدخلات بالمراكز المستهدفة خلال المرحلة الأولى لمبادرة حياة كريمة

وتابع وزير التنمية المحلية، أنّ الوزارة تعمل من خلال «مشروعك» على تنفيذ عدد من التدخلات بالمراكز المستهدفة خلال المرحلة الأولى لمبادرة حياة كريمة، مما يسهم في خلق فرص عمل لمواطني القري المستهدفة، إضافة الى المساهمة في دعم التكتلات الإنتاجية الواعدة بمحافظات سوهاج وقنا وأسيوط والمنيا من خلال برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر، فضلًا عن تيسير الحصول على التراخيص لإنشاء المجمعات الحرفية واستخراج رخص تشغيل المحال التجارية، وتعزيز توفير فرص عمل من خلال المشروعات الإنشائية، والتوسع في تنفيذ مبادرة «شغلك جنب قريتك» في المحافظات.

بتكثيف تنفيذ حملات توعوية عن المشروع خاصة في القرى

ووجّه اللواء هشام آمنة، القائمين على برنامج «مشروعك» بتكثيف تنفيذ حملات توعوية عن المشروع خاصة في القرى للتعريف بأهمية العمل الحر والإنتاج، وتوفير آليات جاذبة للشباب ودراسات جدوى لجميع المشروعات، وكذا تبني وطرح المبادرات الجادة للاستفادة من المشروع وتشجيع الشباب على العمل الحر، وتقديم التسهيلات للمتقدمين للحصول على القروض، وتوفير تدريب فني وإداري لهم، وقال " آمنة " إنّ الفترة المقبلة ستشهد انطلاقة كبيرة ( لمشروعك) للعمل على تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة في جميع المحافظات، مشيرًا إلى أهمية الارتقاء وتقديم الجانب التدريبي للشباب لتطوير المشروعات الصغيرة، وتشجيع فكر العمل الحر، والاستفادة من التجارب الناجحة التي حققها (مشروعك) في المحافظات مع زيادة التركيز على المناطق الأكثر احتياجا ومحافظات الصعيد.