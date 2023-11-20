وزير التنمية المحلية: 391.4 مليون جنيه إجمالي مبيعات "سند الخير"على مدار 80 أسبوعًا

تلقى اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية، تقريرًا حول جهود مبادرة "سند الخير" والتي أطلقتها الوزارة في 31 مارس 2022 وحتى نهاية الأسبوع الماضي، والتي استمرت على مدار ٨٠ أسبوعًا، وذلك لتوفير السلع الغذائية واللحوم والدواجن والأسماك في الأحياء الشعبية والقرى الأكثر احتياجا في 16 محافظة كمرحلة أولى، تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية باتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لدعم منظومة الحماية الاجتماعية للمواطنين من خلال توفير السلع والمستلزمات الأساسية، والاستجابة لمتطلباته مما يسهم في تلبية الاحتياجات المعيشية لهم بجميع المحافظات.

المبادرة شهدت إقبالا كبيرًا من المواطنين على شراء السلع

وأوضح اللواء هشام آمنة، أن حجم مبيعات مبادرة "سند الخير" منذ انطلاقها وحتى الأسبوع الماضي وصل إلى حوالي ٣٩١،٤ مليون جنيه، مشيرًا إلى أن المبادرة شهدت إقبالا كبيرًا من المواطنين على شراء السلع خلال الأسبوع الـ ٨٠، حيث بلغ حجم المبيعات به أكثر من ٤،٧ مليون جنيه.

استمرار فعاليات مبادرة "سند الخير" لتوفير مستلزمات الأسرة المصرية

وأكد وزير التنمية المحلية، استمرار فعاليات مبادرة "سند الخير" لتوفير مستلزمات الأسرة المصرية من السلع الغذائية بأسعار مخفضة عن الأسعار الموجودة بالأسواق بنسبة تخفي تتراوح ما بين 20% إلى 25% من خلال سياراتها المتنقلة والتي تنتشر بالمناطق الشعبية والقرى الأكثر احتياجا مما ساهم في خلق مزيد من الاتزان داخل أسواق السلع الغذائية بالمحافظات.

وأشار إلى أنه تم توافر كميات كبيرة من اللحوم المجمدة واللحوم الطازجة والدواجن لبيعها للمواطنين في المحافظات بأسعار مخفضة عن مثيلتها بالأسواق، حيث شهدت المبادرة ارتفاعًا ملحوظًا في حجم مبيعات تلك المنتجات خلال الأسبوع الماضي حيث وصل حجم مبيعاتهم ٢٦١،٦ مليون جنيه.