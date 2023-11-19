الأحد 19 نوفمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

وزير التنمية المحلية يوجه رؤساء المراكز والمدن بالتعامل الفوري مع الأمطار

وزير التنمية المحلية
وزير التنمية المحلية

أكد تقرير غرفة العمليات الذي تلقاه وزير التنمية المحلية، الخاص بموجة الطقس السيئ وسقوط الأمطار في عدد من المحافظات، أن غرفة العمليات المركزية بالوزارة  تتابع جهود الوحدات المحلية في عدد من المحافظات التي شهدت هطول أمطار خلال الساعات الأخيرة، منها: مركز ومدينة بسيون بالغربية.

الغربية تعلن الطوارئ للتعامل مع الطقس السيئ

وأكد تقرير غرفة العمليات، أنه تزامنًا مع تعرض المحافظة لموجة من عدم استقرار الأحوال الجوية رفعت المحافظة درجة الاستعداد القصوى وحتى انتهاء موجة الطقس مع استمرار انعقاد غرفة العمليات الرئيسية بالمحافظة وغرف العمليات بالأحياء  وشركة مياه الشرب وشركة الكهرباء على مدار ٢٤ ساعة، وذلك لمتابعة التغيرات في الأحوال الجوية، والتعامل السريع مع أي آثار ناتجة.

ونشرت المحافظة سيارات ومعدات شفط المياه التابعة للوحدات المحلية وشركة مياه الشرب والصرف الصحي للتعامل مع مياه الأمطار، لسرعة الانتهاء من الأعمال، لتيسير حركة المارّة بالشوارع وخاصة أمام المناطق الحيوية التي تشهد ترددًا مستمرًا من المواطنين كالمستشفيات والبنوك والمدارس والمواقف.

وطالب وزير التنمية المحلية، بضرورة تواجد رؤساء المراكز والمدن والأحياء والوحدات المحلية فى الشوارع على مدار اليوم لمتابعة جاهزية المعدات الخاصة بالأمطار واستعداد الأطقم العاملة عليها للتعامل الفوري مع أي مستجدات، والتأكد من تمركز سيارات الشفط في الأماكن التي تتعرض لتراكمات الأمطار لسرعة سحب المياه للحد من الآثار الناجمة عن الأمطار وعدم تعطيل الحركة المرورية بالشوارع.

استمرار التنسيق بين القطاعات بالمحافظات 

وشدد اللواء هشام آمنة، على استمرار التنسيق المستمر بين القطاعات الخدمية والحيوية بالمحافظات خاصة شركات مياه الشرب والصرف الصحي، وإدارات المرور والحماية المدنية.

وناشد وزير التنمية المحلية، المواطنين توخي الحيطة والحذر والابتعاد عن أي أشجار أو لافتات الإعلانات وأعمدة الإنارة والضغط العالي، وتجنب السير بسرعات عالية بالسيارات، والحفاظ على مسافات الأمان؛ تجنبا للتعرض للحوادث المرورية حتى الاستقرار في حالة الطقس.

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