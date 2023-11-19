تعطيل الدراسة وتوقف حركة الصيد.. إجراءات "التنمية المحلية" لمواجهة تقلبات الطقس فى المحافظات

وجَّه اللواء هشام آمنة، وزير التنمية المحلية، برفع درجة الاستعداد بالمحافظات لمواجهة موجة الطقس السيئ والرياح المثيرة للأتربة، وسقوط الأمطار التي تتعرض لها المحافظات خلال الـ٢٤ ساعة المقبلة، نظرًا لتوقعات الأرصاد الجوية بأن تشهد محافظات والسواحل الشمالية اليوم الأحد، حالة من عدم الاستقرار في الأحوال الجوية.

وكلَّف وزير التنمية المحلية، غرفة العمليات وإدارة الأزمات بالوزارة بالتنسيق المستمر مع غرف عمليات المحافظات، للتدخل السريع لمواجهة أي طوارئ، والتنسيق مع غرفة العمليات المركزية بمجلس الوزراء في هذا الشأن لسرعة التعامل مع أي أحداث طارئة.

وتلقى اللواء هشام آمنة، تقريرًا اليوم، من غرفة العمليات وإدارة الأزمات بالوزارة، حول متابعة جهود المحافظات والإجراءات والاستعدادات التي اتخذتها لمواجهة عدم الاستقرار في الطقس والرياح الشديدة التي تتعرض لها العديد من المحافظات.

وأشار التقرير إلى أنه في محافظة الإسكندرية، قرر اللواء محمد الشريف، محافظ الإسكندرية، تعطيل الدراسة اليوم الأحد 19 نوفمبر بجميع المدارس (الحكومية والخاصة) والمعاهد الأزهرية (طلاب ومعلمون) بنطاق المحافظة، وذلك نظرًا لسوء الأحوال الجوية، كما وجه الشريف برفع درجة الاستعداد القصوى في المحافظة مع المتابعة الآنية داخل غرفة الأزمات والطوارئ، ورصد أي حالات طارئة للتعامل الفوري تجنبًا لحدوث أي مشكلات نتيجة سقوط الأمطار، والتأكد من تحقيق السيولة المرورية بكل شوارع الإسكندرية، وأهابت محافظة الإسكندرية بالسادة ‏المواطنين توخي الحذر ‏في القيادة أثناء هطول الأمطار، وتقليل التحرك بالسيارات للسماح لسيارت رفع مياه الأمطار من التحرك بسهولة ويسر، تجنب السير بسرعات عالية بالسيارات تتعدى ٦٠ كم، ‏والحفاظ على مسافة أمان أكبر من المعتاد، وعدم ‏الوقوف أسفل البلكونات القديمة والمتهالكة، وعدم وقوف السيارات على شنايش الأمطار، وعدم وضع السيارات تحت الأشجار أو في أماكن احتمال سقوط الأشجار.

تعطيل الدراسة بجميع المدارس والمعاهد الأزهرية

وأوضح تقرير غرفة العمليات أنه في محافظة مطروح، قرر اللواء خالد شعيب، محافظ مطروح، تعطيل الدراسة اليوم الأحد، بجميع المدارس والمعاهد الأزهرية حرصًا على سلامة الطلاب، وتتابع غرفة العمليات الرئيسية بالمحافظة، الاستعدادات اللازمة لمواجهة عدم الاستقرار في الأحوال الجوية وسقوط أمطار خفيفة ومتوسطة على مدن مطروح، مع رفع درجة الاستعداد وتأهب وجاهزية جميع الجهات المعنية بالمحافظة وتعاونها في جهود إزالة وسحب أى تراكمات مياه أمطار من الشوارع الرئيسية والفرعية، وذلك بالتعاون بين مدن ومراكز المحافظة وشركة مياه الشرب والصرف الصحي والحماية المدنية والصحة والإسعاف وشركة الكهرباء، وتيسير حركة المرور أمام المواطنين، وكذلك الجاهزية لسحب أى تراكمات مياه أمطار على الطريق الدولي الساحلي مطروح إسكندرية، وبالشوارع الداخلية، كما اتخذت المحافظة إجراءاتها لمنع خروج اليخوت والتنبيه علي رؤساء الشواطئ بقطع التيار الكهربائي في رخص الإشغالات حرصًا على سلامة المواطنين والممتلكات.

كما أشار تقرير الغرفة إلى أنه في محافظ كفرالشيخ، أعلن اللواء جمال نور الدين، محافظ كفرالشيخ، توقف حركة الملاحة والصيد بميناء البرلس وفي مياه البحر المتوسط بنطاق المحافظة، من اليوم الأحد ولحين تحسن الأحوال الجوية، وذلك طبقًا لتقرير الهيئة العامة للأرصاد الجوية بتعرض شمال البلاد لموجة من الطقس السيئ حيث تنشط الرياح على مسطح البحر المتوسط والتي تؤدي لاضطراب حركة الملاحة البحرية وتتساقط الأمطار المتوسطة والغزيرة وقد تصل في شدتها إلى رعدية، اليوم الأحد.

وكلَّف محافظ كفر الشيخ، رؤساء المراكز والمدن، بالتعامل الفوري مع تبعيات التغيرات المناخية المحتملة التي تشهدها المحافظة، و‎رفع درجة الاستعداد بأجهزة المحافظة، لمواجهة التغيرات المناخية واتخاذ كافة إجراءات الحيطة والحذر، مشددًا بمواصلة جهود صيانة شبكات صفايات الأمطار والصرف الصحي، وصيانة أعمدة الإنارة المتهالكة، وتغطية بيارات الصرف الصحي، والترع والمصارف التي تم تغطيتها، وجاهزية جميع سيارات الكسح ومعدات النظافة بمراكز ومدن المحافظة واستخدامها لرفع وكسح المياه من الشوارع التي قد تنتج عن هطول أمطار، ومراجعة سلامة خطوط الغاز مع انعقاد غرفة العمليات المركزية بديوان عام المحافظة والفرعية بالمراكز والمدن على مدار الساعة.