الأربعاء 15 نوفمبر 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

وزير التنمية المحلية: تبني برامج مطورة كأحد مكونات إصلاح التخطيط المحلي

وزير التنمية المحلية
وزير التنمية المحلية

تواصل وزارة التنمية المحلية فعاليات التدريب بمركز تدريب سقارة على منظومة برامج التنمية المحلية المطورة والتي أنتجها برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر كأحد الممارسات الأساسية من الإصلاحات الهيكلية والمؤسسية، وهي برنامج التنمية العمرانية والحضرية والريفية وبرنامج تحسين البيئة وبرنامج التنمية الاقتصادية المحلية وبرنامج الطرق والنقل والمواصلات وبرنامج تدعيم الخدمات المحلية وبرنامج الإدارة المحلية والدعم الفني.

وأكد اللواء هشام آمنة، وزير التنمية المحلية، تبنى الوزارة تطبيق البرامج المطورة كأحد مكونات إصلاح منظومة التخطيط المحلي بما يمكن من الوصول إلى إدارة محلية قوية وفاعلة، من خلال رسم واضح لأدوار جميع الفاعلين المحليين، والتنسيق بينها وبين أدوار المؤسسات المركزية وذلك لتحقيق التنمية الشاملة والمستدامة والاستجابة لاحتياجات وتطلعات المواطنين وتقديم الخدمات العامة بكفاءة وفعالية.

وزير التنمية المحلية: حريصون على تطوير ممارسات الإدارة المحلية

وأكد آمنة حرص الوزارة على تطوير الممارسات الحالية فى الإدارة المحلية فيما يخص اختيار المشروعات وتحديد أولوياتها وإعداد الخطة فى دواوين عموم المحافظات والمراكز وفقًا لرؤية واضحة تحدد الترابط ما بين الفجوات التنموية والمشروعات، ومدى مساهمة المشروعات فى تحقيق الأهداف والمؤشرات المستهدفة، ووجود تكامل وترابط جغرافى وبرامجى بين المشروعات المقترحة بين المحافظة ومراكزها.

وأضاف وزير التنمية المحلية أن تلك البرامج التدريبية تأتى بمتابعة مستمرة من رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولى وفى سياق التعاون المشترك بين وزارتي التنمية المحلية والتخطيط والتنمية الاقتصادية في تطبيق هذه البرامج المطورة خلال العام المالى القادم تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية في تعميم ممارسات برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر علي عموم الجمهورية.

بمركز التنمية المحلية للتدريب بسقارة برامج التنمية المحلية برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر التنمية الشاملة والمستدامة عموم الجمهورية

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