الثلاثاء 14 نوفمبر 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

وزير التنمية المحلية: خفض انبعاثات المركبات والأتوبيسات وتحويلها إلى صديقة للبيئة

وزير التنمية خلال
وزير التنمية خلال لقائه وزيرة البيئة الدكتورة ياسمين فؤاد

قال وزير التنمية المحلية، اللواء هشام آمنة، إن مشروع تحسين الهواء بالقاهرة الكبرى يتضمن ملفين مهمين، منهما خفض انبعاثات المركبات وأتوبيسات هيئة النقل العام وتحويلها إلى وحدات صديقة للبيئة، بما يواكب توجه الدولة المصرية نحو استخدام الطاقات الجديدة والنظيفة، والتوسع في الأتوبيسات الكهربائية بدلًا من استخدام الوقود، مشيرًا إلى أن الوزارة قامت بالتعاقد على شراء ١١٠ أتوبيسات للعمل بالكهرباء لهيئتى النقل العام بالقاهرة والإسكندرية خلال العام الماضي، في إطار تنفيذ توجيهات القيادة السياسية قبل استضافة مصر قمة المناخ بشرم الشيخ. 

الدولة حريصة على مواكبة التطور العالمى لوسائل النقل العام

وأكد "آمنة"، خلال لقائه وزيرة البيئة الدكتورة ياسمين فؤاد، ومحافظ القاهرة اللواء خالد عبدالعال، بمقر الوزارة بالعاصمة الإدارية الجديدة، حرص الدولة على مواكبة التطور العالمى لوسائل النقل العام التى تعمل ببدائل الوقود والتحول للعمل بالكهرباء، حيث يسهم المشروع في استكمال جهود الحكومة في توفير مركبات أكثر محافظة على البيئة ومحاربة للتلوث، ويتماشى مع المعايير البيئية العالمية خاصة فيما يتعلق بالانبعاثات الضارة الناتجة عن الوقود والتحول نحو الطاقة النظيفة والحفاظ على البيئة. 

تحقيق أقصى استفادة من الموارد المتاحة لتطوير جراجات هيئة النقل العام بالقاهرة

وشدد "آمنة" على أهمية تحقيق أقصى استفادة من الموارد المتاحة لتطوير جراجات هيئة النقل العام بالقاهرة، والتي سيتم اختيارها بالتعاون والتنسيق مع وزارة البيئة والبنك الدولي، لافتًا إلى أهمية الإسراع في الإجراءات التنفيذية الخاصة بهذا المشروع للبدء في التنفيذ بصورة رسمية على أرض الواقع فيما يخص مشروعات البنية التحتية التي سيتم إجراءها في الجراجات التي سيتم اختيارها للتطوير الكامل والعمل بالكهرباء وتوفير الشواحن اللازمة، وكذا شراء ١٠٠ أتوبيس جديدة تعمل بالكهرباء للعمل في منظومة النقل العام بالقاهرة.

وزير التنمية المحلية القاهرة الكبرى الدولة المصرية وسائل النقل العام الطاقة النظيفة الحكومة اللواء هشام آمنة

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