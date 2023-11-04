وزير التنمية يشهد اصطفاف معدات الدقهلية لمجابهة الأزمات والكوارث (صور)

شهد اللواء هشام آمنة، وزير التنمية المحلية، والدكتور أيمن مختار، محافظ الدقهلية، اليوم السبت، اصطفاف المعدات الهندسية للمراكز والمدن والأحياء وشركة مياه الشرب والصرف الصحى بالدقهلية، للوقوف على مدى استعداد وجاهزية أجهزة المحافظة لمجابهة الأزمات والكوارث والسيطرة عليها.

رفع درجة الاستعداد القصوى بجميع القطاعات الخدمية

وقال اللواء هشام آمنة، وزير التنمية المحلية، إن الهدف من الاصطفاف هو رفع درجة الاستعداد القصوى بجميع القطاعات الخدمية ومراجعة كفاءة المعدات والتأكد من جاهزيتها وصلاحيتها للتعامل الفوري في حالة حدوث الأزمات والطوارئ.

ووجه وزير التنمية المحلية، بضرورة الحفاظ على المعدات ورفع كفاءتها بصفة دورية والاطمئنان على سلامة عملها بشكل جيد وفعال والاهتمام بالتدريب المستمر للعنصر البشري القائم على تشغيل المعدات والأجهزة ليكون قادر على استخدام تلك المعدات بالشكل الأمثل وتحقيق الغرض المرجو منها.

مجابهة أي أزمات أو كوارث

وأكد اللواء هشام آمنة أن الاصطفاف يأتي في إطار استعداد أجهزة الدولة المعنية والمحافظات لمجابهة أي أزمات أو كوارث تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، الخاصة برفع درجة الاستعداد لمجابهة الأزمات والكوارث والمراجعة الدورية لجاهزية وفاعلية جميع الأجهزة ورفع قدرات المعدات والآليات الهندسية للتعامل استعدادًا لأي طارئ.