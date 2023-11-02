وزير التنمية يبحث مع رئيس جهاز المشروعات توفير فرص عمل للشباب بالمحافظات

استقبل اللواء هشام آمنة، وزير التنمية المحلية، باسل رحمي، رئيس جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، بمقر الوزارة بالعاصمة الإدارية الجديدة، وذلك بحضور عدد من قيادات الوزارة والجهاز.

مهتمون بالمشروعات الصغيرة ونعمل على دعمها

وفى بداية اللقاء، أكد وزير التنمية المحلية أن الوزارة تولي اهتمامًا كبيرًا لملف المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، لما له من دور محورى وهام فى تنمية ودفع عجلة الإنتاج وتوفير فرص عمل للشباب والفتيات بمختلف المحافظات وتنمية الاقتصاد القومي للدولة، وكذا التعاون مع المحافظات لتوفير الأراضى اللازمة لإقامة المجمعات والأنشطة الاقتصادية بمختلف أنواعها.

وأشار اللواء هشام آمنة إلى مواصلة جهود وزارة التنمية المحلية لتنفيذ توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسى رئيس الجمهورية بتنمية القرى والمدن وتطوير قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر ودعم خطط الدولة لمحاربة ومواجهة البطالة بين الشباب من الجنسين وكذا المرأة المعيلة، بما يساهم في توفير فرص عمل مستدامة ودخل شهرى ثابت لرفع مستوى معيشة المواطنين.

كما أشار وزير التنمية المحلية إلى وجود تعاون مشترك بين الوزارة وجهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر على أرض المحافظات فيما يخص برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر لتنفيذ خطط عمل التكتلات الاقتصادية سواء الزراعية أو الحرفية وغيرها، ودعم أصحاب المشروعات العاملة في إطار تلك التكتلات، ومنها على سبيل المثال تكتل العسل الأسود بالمنيا، وجار دعم تكتلات النباتات الطبية والعطرية، مشيرًا إلى التعاون مع جهاز تنمية المشروعات لمشاركة الوزارة ممثلة في برنامج تنمية الصعيد في معرض تراثنا للحرف التراثية واليدوية لأعوام "2021/ 2022/ 2023" تحت رعاية فخامة رئيس الجمهورية، بالإضافة إلى دعم الجهاز للحصول على قروض ميسرة لبعض أصحاب التكتلات الاقتصادية في محافظتى قنا وسوهاج، وتوفيق الأوضاع لآخرين وتطوير المنتجات الخاصة بهم، والتدريب لتنمية المهارات، وعلى رأسها تكتل العسل الأسود في قنا وتكتل الأثاث في سوهاج.

وشدد وزير التنمية المحلية على تقديم الوزارة الدعم اللازم لجهاز تنمية المشروعات، بما يساهم في توفير فرص عمل للشباب تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية وتكليفات رئيس مجلس الوزراء، لافتًا إلى حرص الوزارة على التعاون مع الجهاز فيما يخص منصة "أيادي مصر"، والمشاركة في المعارض التي ينظمها الجهاز فيما يخص المنتجات اليدوية والتراثية، بما يساهم في زيادة أعداد العارضين والمنتجين من جميع المحافظات المصرية والترويج لهم على المنصة، وأشار اللواء هشام آمنة إلى أن عدد الحرفيين المسجلين على منصة أيادي مصر شهد ارتفاعًا، حيث وصل إلى حوالى 1800 حرفى، كما زادت المنتجات المسجلة على المنصة لحوالي 7300 منتج متنوع من جميع المحافظات.