البنك المركزى يتسلم نصف طن ذهب.. ومصر تعلن مزايدة جديدة للتنقيب قريبًا

تستعد مصر خلال الأيام القليلة المقبلة متمثلة فى شركة شلاتين للثروة المعدنية، التابعة لوزارة البترول والثروة المعدنية، للإعلان عن طرح مزايدة جديدة للتنقيب عن الذهب والمعادن المصاحبة، والتي تُعرف بـ"التعدين الأهلى" فى 13 منطقة بمواقع متفرقة فى مصر ناحية أسوان وشلاتين.

مزايدة جديدة للتنقيب عن الذهب فى مصر

وأكدت مصادر مسئولة بالثروة المعدنية فى مصر فى تصريحات لـ"الدستور"، أن هذه المزايدة ستشمل 13 منطقة مختلفة، تمتاز بتواجد كميات كبيرة من الذهب والمعادن المصاحبة، بناءً على نتائج الأبحاث الجيولوجية التي أُجريت بها، هذه الخطوة ليست مجرد عملية استكشاف، بل تُعتبر قيمة مضافة كبيرة للاقتصاد المصري، حيث من المتوقع أن تسهم بشكل كبير في زيادة الإنتاج وتعزيز القطاع المعدني.

بتوريد نصف طن من الذهب للبنك المركزى المصرى

كما أوضحت المصادر، أن شركة شلاتين قامت بتوريد ما يُقارب نصف طن من الذهب للبنك المركزي المصرى خلال عام 2023، مما يعكس الأهمية الاقتصادية لهذا القطاع، وزيادة الإنتاج وتحسين البنية التحتية، كما أنه يتم العمل حاليًا على إنشاء مجمع صناعي يضم التعدين الأهلى، حيث قامت شركة إنبي التابعة لوزارة البترول، بإتمام مراحل التصميم والاستشارات الهندسية لهذا المجمع، ومن المتوقع الانتهاء من بنائه في الوقت القريب.

بنظام اقتسام الإنتاج

وفى سياق متصل، أعلنت شركة شلاتين عن إغلاق المزايدة العالمية للبحث والاستكشاف عن الذهب والمعادن المصاحبة في مصر بتاريخ 9 نوفمبر 2023، وتُعد هذه المزايدة واحدة من أهم المزايدات بنظام اقتسام الإنتاج التي تطلقها شركة شلاتين في مجال استكشاف الموارد المعدنية، وتستهدف استقطاب كبرى الشركات العالمية المختصة في هذا المجال.

أغنى مناطق فى العالم

وتعتبر هذه المناطق من أغنى المناطق على مستوى العالم من حيث نسب استخراج الذهب، وقامت شركة "شلاتين" بنشر تفاصيل المزايدة رسميًا تحت رقم (1) لعام 2023 على موقعها الإلكتروني باللغة الإنجليزية، بهدف جذب الشركات العالمية الراغبة في المشاركة في هذه الفرصة الواعدة.

كما تشمل هذه المناطق مناطق مثل "فاطيري- البرامية- عتود- أم عود- حماطة" في الصحراء الشرقية المصرية. هذا الإعلان يمثل خطوة هامة نحو تطوير واستغلال موارد الذهب والمعادن في مصر بشكل أفضل وأكثر فاعلية.