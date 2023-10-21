السبت 21 أكتوبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

اقتصاد

"التعدين والثروات".. أبرز 10 شركات تعدين تساهم في اقتصاد العالم

تعدين
تعدين

في عالم مليء بالثروات الأرضية والموارد الطبيعية، تلعب شركات  التعدين دورًا حيويًا في استخراج وتسويق هذه الموارد الحيوية، كما أن صناعة التعدين هي واحدة من أهم القطاعات الاقتصادية على مستوى العالم.

الدستور ترصد أهم وأكبر 10 شركات تعدين في العالم 

وتقوم شركات التعدين بالبحث واستخراج المعادن والموارد الطبيعية التي تلعب دورًا حيويًا في تلبية احتياجاتنا اليومية. 

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1- بي إتش بيليتون (BHP Billiton):

تأسست بي إتش بيليتون في عام: 2001، ومقرها الرئيسي ملبورن فى أستراليا، وتعمل فى أنشطة تعدين الحديد والفحم والنحاس والنفط، ولها مناجم رئيسية، في أستراليا والبرازيل وشيلي والولايات المتحدة.

2- ريو تينتو (Rio Tinto):

تأسست ريو تينتو في عام: 1873، ومقرها لندن، المملكة المتحدة، وتعمل فى أنشطة رئيسية، تعدين الحديد والألومنيوم والنحاس والفحم، ومناجمها في أستراليا وكندا وأفريقيا وأمريكا.

3- فالي (Vale):

وتأسست فالي في عام: 1942، ومقرها ريو دي جانيرو، البرازيل، وأنشطة تعدين الحديد والنيكل والبوكسيت، ومناجمها في البرازيل وكندا وأخرى.

4- غلينكور (Glencore):

  وتأسست غلينكور في عام: 1974، ومقرها زيوريخ، سويسرا، وأنشطتها تعدين وتسويق السلع الأساسية مثل النحاس والزنك والنيكل والفحم، وعملياتها موزعة على مدى عدة دول.

5- أنغلو أمريكان بلاتينيوم (Anglo American Platinum):

وتأسست في عام: 1995، ومقرها الرئيسي فى جوهانسبرج، جنوب أفريقيا، وتعمل فى تعدين البلاتين والمعادن الثمينة، ولها مناجم في جنوب أفريقيا.

6- سيباني (Sibanye-Stillwater):

تأسست في عام: 2012، ومقرها جوهانسبرج، جنوب أفريقيا، وتعمل فى  تعدين الذهب والبلاتين والبلاديوم، ولها مناجم في جنوب أفريقيا والولايات المتحدة.

7- كينروس جولد (Kinross Gold):

وتأسست في عام: 1993، ومقرها الرئيسي فى تورونتو، كندا، وتعمل فى تعدين الذهب، ولها مناجم في كندا والولايات المتحدة وروسيا.

8- فريبورت ماكموران (Freeport-McMoRan):

وتأسست في عام: 1988، ومقرها فى فينكس، أريزونا، الولايات المتحدة، وتعمل فى تعدين النحاس والذهب.

9- نوريلسك نيكل (Norilsk Nickel):

وتأسست في عام: 1993، ومقرها الرئيسي فى موسكو، روسيا، وتعمل فى تعدين النيكل والبلاديوم والروديوم، ولها مناجم رئيسية في روسيا.

10 أنتوفاغاستو (Antofagasta):

وتأسست في عام: 1888، ومقرها الرئيسي فى لندن، المملكة المتحدة، وتعمل فى تعدين النحاس، وتمتلك مناجم في تشيلي، وتعد شركة أنتوفاغاستو أحد أهم منتجي النحاس في العالم.

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