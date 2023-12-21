سعر الريال السعودى واليورو مقابل الجنيه المصرى اليوم الخميس 21- 12-2023

واصل سعر الريال السعودي اليوم استقراره مقابل الجنيه المصري خلال تعاملات الخميس ٢١ ديسمبر ٢٠٢٣، كما استقر اليورو في كافة البنوك العاملة في مصر، وتعرض "الدستور" في التقرير التالي سعر الريال السعودي اليوم واليورو مقابل الجنيه المصري الخميس 21- 12-2023 .

سعر الريال السعودي اليوم

سعر الريال السعودي اليوم في البنك الأهلي المصري: 8.19 جنيه للشراء، و8.22 للبيع.

سعر الريال السعودي اليوم في بنك الإسكندرية: 8.20 جنيه للشراء، و8.25 للبيع.

سعر الريال السعودي اليوم في بنك مصر: 8.19 جنيه للشراء، و8.22 للبيع.

بنك الكويت الوطني قيمة 8.17 جنيه للشراء، و8.26 للبيع.

المصرف المتحد: 7.95 جنيه للشراء، و8.25 للبيع.

بنك قطر الوطني الأهلي: 8.13 جنيه للشراء، و8.25 للبيع.

البنك الأهلي الكويتي – مصر: 8.22 جنيه للشراء، و8.25 للبيع.

البنك المصري الخليجي: 8.17 جنيه للشراء، و8.25 للبيع.

مصرف أبو ظبي الإسلامي: 8.23 جنيه للشراء، و8.25 للبيع.

بنك البركة: 8.03 جنيه للشراء، و8.25 للبيع.

سعر اليورو اليوم

سعر اليورو اليوم في بنك مصر: 33.62 جنيه للشراء، و33.88 جنيه للبيع.

سعر اليورو اليوم في بنك الإسكندرية: 33.73 جنيه للشراء، و33.99 جنيه للبيع.

المصرف العربي الدولي: 33.73 جنيه للشراء، و33.95 جنيه للبيع.

البنك التجاري الدولي: 33.73 جنيه للشراء، و34.00 جنيه للبيع.

بنك أبو ظبي التجاري: 33.74 جنيه للشراء، و33.99 جنيه للبيع.

بنك الكويت الوطني: 33.80 جنيه للشراء، و33.99 جنيه للبيع.

بنك سايب: 33.82 جنيه للشراء، و34.00 جنيه للبيع.

المصرف المتحد: 33.57 جنيه للشراء، و33.99 جنيه للبيع.

البنك المصري الخليجي: 33.77 جنيه للشراء، و34.00 جنيه للبيع.

بنك قطر الوطني الأهلي: 33.78 جنيه للشراء، و33.99 جنيه للبيع.

بنك الكويت الأهلي الوطني: 33.74 جنيه للشراء، و33.99 جنيه للبيع.