سعر الريال السعودي في مصر اليوم الأربعاء مقابل الجنيه المصري نهاية التعاملات

انشغل كثير من المواطنين بالبحث على محركات بحث جوجل عن سعر الريال السعودي اليوم مقابل الجنيه المصري، حيث شهدت الأيام الماضية زيادة حجم الطلب على الريال السعودي خاصة مع زيادة الإقبال على أداء مناسك العمرة.

سعر الريال السعودي اليوم في مصر

وفي هذا التقرير، يرصد الدستور قائمة أسعار الريال السعودي في عدد من البنوك المصرية نهاية تعاملات اليوم اللأربعاء 20 ديسمبر 2023.

حيث شهد سعر الريال السعودي استقرار في السوق الرسمية وسجل متوسط سعره نحو 8.22 للشراء ونحو 8.24 للبيع.

سعر الريال السعودي مقابل الجنيه المصري

سجل سعر الريال السعودي في البنك الاهلي المصري اليوم في مصر 2023 نحو 8.19 للشراء و8.22 للبيع.

سعر الريال السعودي في بنك مصر

استقر سعر الريال السعودي في بنك مصر اليوم خلال التعاملات الصباحية ليسجل نحو 8.20 للشراء و8.23 للبيع.

سعر الريال السعودي في البنك التجاري الدولي

سجل سعر الريال السعودي في بنك التجاري الدولي اليوم في مصر 2023 نحو 8.24 للشراء و8.26 للبيع.

سعر الريال السعودي في بنك القاهرة

سجل سعر الريال السعودي في بنك القاهرة اليوم في مصر 2023 نحو 8.19 للشراء و8.22 للبيع.

سعر الريال السعودي في بنك البركة

سجل سعر الريال السعودي في بنك البركة اليوم في مصر 2023 نحو 8.20 للشراء و8.24 للبيع.

سعر الريال السعودي في بنك كريدي أجريكول

سجل سعر الريال السعودي في بنك كريدي أجريكول اليوم في مصر 2023 نحو 8.25 للشراء و8.27 للبيع.

سعر الريال السعودي في بنك الاسكندرية

سجل سعر الريال السعودي في بنك الاسكندرية اليوم في مصر 2023 نحو 8.24 للشراء و8.26 للبيع.

سعر الريال السعودي في بنك قناة السويس

سجل سعر الريال السعودي في بنك قناة السويس اليوم في مصر 2023 نحو 8.25 للشراء و8.26 للبيع.

سعر الريال السعودي في بنك التعمير والإسكان

سجل سعر الريال السعودي في بنك التعمير والإسكان اليوم في مصر 2023 نحو 8.19 للشراء و8.22 للبيع.

سعر الريال السعودي في مصرف أبو ظبي الإسلامي

سجل سعر الريال السعودي في مصرف أبو ظبي الإسلامي اليوم في مصر 2023 نحو 8.20 للشراء و8.24 للبيع