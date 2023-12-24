الأحد 24 ديسمبر 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

اقتصاد

سعر الريال السعودي اليوم في مصر مقابل الجنيه المصري والدولار والليرة

الريال السعودي
الريال السعودي

زادت عمليات البحث خلال الساعات القليلة الماضية على محركات البحث جوجل عن سعر الريال السعودي اليوم في مصر مقابل الجنيه المصري والدولار و الليرة، اليوم الاحد 24 ديسمبر 2023 اول يوم عمل بالأسبوع  البنوك.

وينشر الدستور خلال النشرة اليومية سعر الريال السعودي اليوم في مصر بالبنوك حيث شهد استقرار ملحوظ اليوم الأحد في السوق الرسمية لسلة العملات.

سعر الريال السعودي مقابل الجنيه المصري

سجل سعر الريال السعودي مقابل الجنيه المصري بالبنك المركزي المصري اليوم الأحد نحو 8.22 للشراء ونحو 8.24 للبيع.

سجل سعر سعر الريال السعودي مقابل الجنيه المصري بالبنك الأهلي المصري اليوم الأحد نحو 8.19 للشراء ونحو 8.22 للبيع.

أسعار العملات في مصر اليوم

سجل سعر الريال السعودي مقابل الجنيه المصري بنك مصر اليوم الأحد نحو 8.19 للشراء ونحو 8.22 للبيع.

سجل سعر الريال السعودي مقابل الجنيه المصري بنك الاسكندرية اليوم الأحد نحو 8.20 للشراء ونحو 8.25 للبيع.

سجل سعر الريال السعودي مقابل الجنيه المصري بنك القاهرة اليوم الأحد نحو 8.19 للشراء ونحو 8.24 للبيع.

سجل سعر الريال السعودي مقابل الجنيه المصري البنك التجاري الدولي اليوم الأحد نحو 8.18  للشراء ونحو 8.25 للبيع.

سعر الريال السعودي مقابل الدولار 

سجل سعر الريال السعودي مقابل الدولار اليوم الأحد 24 – 12- 2023 نحو ٠٫٢٧ دولار أمريكي

سعر الريال السعودي مقابل الليرة السورية 

سعر الريال السعودي مقابل الليرة السورية.. 1 ريال سعودي = 3،735 ليرة سورية

سعر الريال السعودي مقابل الليرة السورية.. 5 ريال سعودي = 18،675 ليرة سورية 

سعر الريال السعودي مقابل الليرة السورية.. 10 ريال سعودي = 37،350 ليرة سورية

سعر الريال السعودي مقابل الليرة السورية.. 25 ريال سعودي = 93،375 ليرة سورية

سعر الريال السعودي مقابل الليرة السورية.. 50 ريال سعودي = 186،750 ليرة سورية

سعر الريال السعودي مقابل الليرة السورية.. 100 ريال سعودي = 373،500 ليرة سورية

سعر الريال السعودي مقابل الليرة السورية.. 500 ريال سعودي = 1،867،500 ليرة سورية

سعر الريال السعودي مقابل الليرة السورية.. 1000 ريال سعودي = 3،735،000 ليرة سورية

سعر الريال السعودي مقابل الليرة السورية.. 5000 ريال سعودي = 18،675،000 ليرة سورية

10000 ريال سعودي = 37،350،000 ليرة سورية

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