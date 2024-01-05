الجمعة 05 يناير 2024
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

خلال دقائق.. موعد صلاة الجمعة اليوم في محافظات مصر

صلاة الجمعة
صلاة الجمعة

مع بداية يوم الجمعة المبارك يحرص المسلمون بشكل يومي على معرفة موعد صلاة الجمعة اليوم في محافظات مصر عبر جوجل، لكي يؤدوا كافة الصلوات الخمسة في وقتها الصحيح، والاستعداد لأداء صلاة الجمعة في المسجد، فهناك عدد ملحوظ من الأشخاص يرتبون جدول يومهم على مواقيت الصلاة.

موعد صلاة الجمعة اليوم في محافظات مصر

وتستعرض «الدستور» في هذه السطور القادمة مواقيت الصلاة الجمعة 5- 1- 2024.

مواقيت الصلاة اليوم الجمعة 

مواقيت الصلاة اليوم الجمعة 5 يناير بمحافظة القاهرة

وقت صلاة الفجر 5:19  ص
موعد صلاة الظهر 12:00 م
موعد صلاة العصر 49: 2 م
موعد صلاة المغرب 5:09 م
موعد صلاة العشاء  6:31 م



مواقيت الصلاة فى الإسكندرية

وقت صلاة الفجر 5:25 ص
موعد صلاة الظهر 12:04 م
موعد صلاة العصر 2:51 م
موعد صلاة المغرب 5:10 م
موعد صلاة العشاء 6:34 م
    


مواقيت الصلاة فى الإسماعيلية

وقت صلاة الفجر 5:16 ص
موعد صلاة الظهر 11:56 ص
موعد  صلاة العصر 2:44 م 
موعد صلاة المغرب 5:04 م
موعد صلاة العشاء 6:26  م
 


مواعيد الصلاة بشرم الشيخ

وقت صلاة الفجر 5:04 ص
وقت صلاة الظهر 11:48 ص
موعد صلاة  العصر 2:41 م
وقت صلاة المغرب 5:02 م
وقت صلاة العشاء 6:21 م



مواقيت الصلاة فى أسوان اليوم الجمعة 

وقت صلاة الفجر 5:07  ص
موعد صلاة الظهر 11:54 ص
موعد صلاة العصر 53: 2 م
موعد صلاة المغرب 5:14 م
موعد صلاة العشاء 6:31 م

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مواقيت الصلاة اليوم بتوقيت أسيوط
وقت صلاة الفجر: 5:16
توقيت صلاة الظهر: 12:01
وقت صلاة العصر: 2:56
موعد صلاة المغرب: 5:16
موعد صلاة العشاء: 6:36

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