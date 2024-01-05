مواعيد الصلاة اليوم الجمعة 5-1-2024 فى محافظات مصر

الصلاة هي الركن الثاني من أركان الإسلام، وهي أول ما يحاسب عليه العبد يوم القيامة. فهي عماد الدين، وبها يستقيم العبد في حياته، وتصلح له دنياه وآخرته، والصلاة لها أهمية كبيرة في حياة المسلم، فهي صلة بينه وبين ربه، وتجعله يشعر بقرب الله تعالى منه، وتحقق له الطمأنينة والراحة النفسية.

لذا يهتم المسلمون بالبحث عن مواعيد الصلاة اليوم الجمعة 5-1-2024 في محافظات مصر، وهو ما تعرضه الدستور في التقرير التالي.

مواعيد الصلاة اليوم في القاهرة

المدينة التاريخ أذان الفجر شروق أذان الظهر أذان العصر أذان المغرب أذان العشاء القاهرة 5-1-2024 5:19 ص 6:51 ص 12:0 م 2:49 م 5:8 م 6:31 م

مواعيد الصلاة اليوم في الإسكندرية

المدينة التاريخ أذان الفجر شروق أذان الظهر أذان العصر أذان المغرب أذان العشاء الأسكندرية 5-1-2024 5:26 ص 6:59 ص 12:5 م 2:52 م 5:11 م 6:35 م

مواعيد الصلاة اليوم في المحافظات

المدينة التاريخ أذان الفجر شروق أذان الظهر أذان العصر أذان المغرب أذان العشاء طنطــا 5-1-2024 5:21 ص 6:54 ص 12:1 م 2:49 م 5:8 م 6:31 م المنصورة 5-1-2024 5:20 ص 6:53 ص 11:59 ص 2:47 م 5:6 م 6:29 م الزقـازيق 5-1-2024 5:19 ص 6:52 ص 11:59 ص 2:47 م 5:6 م 6:29 م أسيــوط 5-1-2024 5:16 ص 6:46 ص 12:0 م 2:56 م 5:15 م 6:35 م سـوهاج 5-1-2024 5:13 ص 6:42 ص 11:58 ص 2:55 م 5:14 م 6:34 م بنى سويف 5-1-2024 5:19 ص 6:50 ص 12:1 م 2:52 م 5:11 م 6:33 م المنـيـا 5-1-2024 5:19 ص 6:49 ص 12:2 م 2:55 م 5:15 م 6:36 م قـــنا 5-1-2024 5:8 ص 6:37 ص 11:54 ص 2:51 م 5:11 م 6:31 م