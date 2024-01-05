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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

الدين لله

مواعيد الصلاة اليوم الجمعة 5-1-2024 فى محافظات مصر

مواعيد الصلاة
مواعيد الصلاة

الصلاة هي الركن الثاني من أركان الإسلام، وهي أول ما يحاسب عليه العبد يوم القيامة. فهي عماد الدين، وبها يستقيم العبد في حياته، وتصلح له دنياه وآخرته، والصلاة لها أهمية كبيرة في حياة المسلم، فهي صلة بينه وبين ربه، وتجعله يشعر بقرب الله تعالى منه، وتحقق له الطمأنينة والراحة النفسية.

 

لذا يهتم المسلمون بالبحث عن مواعيد الصلاة اليوم الجمعة 5-1-2024 في محافظات مصر، وهو ما تعرضه الدستور في التقرير التالي. 

 

مواعيد الصلاة اليوم في القاهرة

المدينةالتاريخأذان الفجرشروقأذان الظهرأذان العصرأذان المغربأذان العشاء
القاهرة5-1-20245:19 ص6:51 ص12:0 م2:49 م5:8 م6:31 م

 

 

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مواعيد الصلاة اليوم في الإسكندرية 

المدينةالتاريخأذان الفجرشروقأذان الظهرأذان العصرأذان المغربأذان العشاء
الأسكندرية5-1-20245:26 ص6:59 ص12:5 م2:52 م5:11 م6:35 م

 

مواعيد الصلاة اليوم في المحافظات 

المدينةالتاريخأذان الفجرشروقأذان الظهرأذان العصرأذان المغربأذان العشاء
طنطــا5-1-20245:21 ص6:54 ص12:1 م2:49 م5:8 م6:31 م
المنصورة5-1-20245:20 ص6:53 ص11:59 ص2:47 م5:6 م6:29 م
الزقـازيق5-1-20245:19 ص6:52 ص11:59 ص2:47 م5:6 م6:29 م
أسيــوط5-1-20245:16 ص6:46 ص12:0 م2:56 م5:15 م6:35 م
سـوهاج5-1-20245:13 ص6:42 ص11:58 ص2:55 م5:14 م6:34 م
بنى سويف5-1-20245:19 ص6:50 ص12:1 م2:52 م5:11 م6:33 م
المنـيـا5-1-20245:19 ص6:49 ص12:2 م2:55 م5:15 م6:36 م
قـــنا5-1-20245:8 ص6:37 ص11:54 ص2:51 م5:11 م6:31 م

 

 

 

 

 

 

 

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