الأحد 07 يناير 2024
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

«الأناكوندا» على خطى «البلدوزر» بعد ارتداء القميص 19 فى «كان»

مصطفى محمد مهاجم
مصطفى محمد مهاجم منتخب مصر

يسعى الأناكوندا  مصطفى محمد مهاجم فريق نانت الفرنسي، لقيادة الفراعنة في بطولة كأس الأمم الإفريقية 2024 التي تستضيفها كوت ديفوار بقميصه الجديد بعد ارتداء القميص رقم 19.

ويأمل المهاجم الشاب في خوض البطولة للمرة الثانية في مسيرته، بعدما ساهم في وصافة الفراعنة بنسخة 2021، على أمل منافسة هدافي إفريقيا وهو يسير على نفس خطى البلدوزر عمرو زكي الذي كان مهاجمًا لمنتخب مصر في بطولتي 2006 و2008.

ويعتبر ظهور مصطفى محمد بالقميص رقم 19، هو ذكرى لتألق أحد نجوم الجيل الذهبي للفراعنة، عمرو زكي، مهاجم الزمالك وويجان الإنجليزي الأسبق الذى كان يلقب بـ"البلدوزر".

ويُمني "الأناكوندا" نفسه في السير على مسار "البلدوزر" في كأس الأمم الإفريقية، باعتباره المهاجم الأول في تشكيلة البرتغالي روي فيتوريا، معتمدًا على وجود نجوم كبار في الشق الهجومي أمثال محمد صلاح ومحمود حسن تريزيجيه، الذين بالقطع سيكون لهم دور كبير في تألقه خلال البطولة القارية.

وسجل عمرو زكي هدفًا وحيدًا في نسخة 2006 عندما شارك بديلًا لأحمد حسام ميدو في الواقعة الشهيرة خلال مباراة الكونغو، لكن الحال اختلف في نسخة 2008، التي شهدت توهج البلدوزر وهز الشباك 4 مرات ضد زامبيا وأنجولا وثنائية شهيرة في نصف النهائي أمام كوت ديفوار.

ماذا قدم مصطفى محمد مع المنتخب؟

ويبحث مصطفى محمد عن ترك بصمة مؤثرة مع منتخب مصر في مشاركته الثانية ببطولة أمم إفريقيا، حيث سجل 8 أهداف دولية خلال 32 مباراة مع منتخب مصر، لكن مهاجم الزمالك الأسبق لم يعرف طعم زيارة الشباك في أمم إفريقيا 2021.

وهناك سمات كثيرة مشتركة بين مصطفى محمد وعمرو زكي، على رأسها القوة البدنية وإجادة ضربات الرأس، كما أنهما لعبا في صفوف الزمالك من قبل وخاضا تجربة احتراف أوروبية.

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