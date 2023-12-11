الإثنين 11 ديسمبر 2023
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رياضة

مصطفى محمد يقتحم قائمة أفضل المحترفين في تاريخ الفراعنة بهدف سان جيرمان

مصطفي محمد
مصطفي محمد

واصل المصري مصطفى محمد، مهاجم فريق نانت والمنتخب الوطنى، تألقه في الدورى الفرنسي، بعدما سجل هدفًا مميزًا في تعادل فريقه ضد باريس سان جيرمان، ليتواجد بالتشكيل المثالى للجولة الخامسة عشرة من الدوري الفرنسي، بعد هدفه المميز.
وسجل مصطفى محمد هدف فريقه الوحيد فى شباك باريس سان جيرمان، من ضربة رأسية قوية، فشل حارس الفريق الباريسي فى التصدي لها. 
ونشر موقع "هوسكورد" العالمي، التشكيل المثالى للجولة الخامسة عشرة من الدوري الفرنسي، بتواجد الهداف المصري مصطفى محمد.  
وبهدف مصطفى محمد ضد باريس أصبح مهاجم المنتخب الوطنى على موعد مع عدة أرقام مميزة بمسيرته الاحترافية منافسًا مجموعة كبيرة من نجوم المنتخب الوطنى في الخارج وعلى رأسهم أحمد حسام ميدو صاحب المسيرة الطويلة في ملاعب القارة العجوز.
وجاءت أبرز أرقام مصطفى محمد كالتالي..
أصبح مصطفى محمد أكثر محترف مصري في أوروبا تسجيلا للأهداف بأول 3 مواسم حتى الآن بوصوله للهدف رقم 34 متجاوزًا محمد صلاح الذى لم يسجل هذا الرقم مع بازل السويسرى وتشيلسى الإنجليزى في بداية مشواره الاحترافي، وكذلك ميدو وتريزيجيه ومحمد زيدان.
مهاجم نانت سجل حتى الآن 92 هدفًا في مسيرته وعلى بعد 8 أهداف من الوصول إلى 100 هدف.
مصطفى محمد تخطى عدد أهداف محمد زيدان ومحمود ترزيجيه طوال مسيرتهم الاحترافية.
بهدفه ضد باريس أصبح مهاجم المنتخب الوطنى متخصص تسجيل في الكبار سواء مع نانت أو جالطة سراي بتسجيله ضد كل من مارسيليا وموناكو ومونبيلية في فرنسا، وفنربخشة في تركيا.

وقاد راندل كولو مواني فريقه باريس سان جيرمان للفوز على ضيفه نانت 2 /1، السبت، ضمن منافسات الجولة 15 من الدوري الفرنسي لكرة القدم.

وتقدم باريس سان جيرمان عن طريق برادلي باركولا في الدقيقة 41، قبل أن يدرك مصطفى محمد التعادل لنانت في الدقيقة 55.

مصطفى محمد الدوري الفرنسي المصري مصطفى محمد سان جيرمان قائمة أفضل المحترفين

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