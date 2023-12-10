مصطفى محمد يسجل فى هزيمة نانت أمام باريس سان جيرمان بالدورى الفرنسى

قاد راندل كولو مواني فريقه باريس سان جيرمان للفوز على ضيفه نانت 2 /1، اليوم السبت، ضمن منافسات الجولة 15 من الدوري الفرنسي لكرة القدم.

وتقدم باريس سان جيرمان عن طريق برادلي باركولا في الدقيقة 41، قبل أن يدرك مصطفى محمد التعادل لنانت في الدقيقة 55.

وفي الدقيقة 83 سجل كولو مواني الهدف الثاني لباريس سان جيرمان.

ورفع باريس سان جيرمان، الذي حقق فوزه الثامن على التوالي في المسابقة، رصيده إلى 36 نقطة في الصدارة، بفارق ست نقاط عن موناكو صاحب المركز الثاني.

على الجانب الأخر، تجمد رصيد نانت عند 18 نقطة في المركز التاسع.

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أحداث المباراة

باريس سان جيرمان بدأ المباراة بقوة وشهدت الدقيقة الثانية، محاولة هجومية مبكرة للغاية بتسديدة عن طريق كيليان مبابي لاعب باريس سان جيرمان من على حدود منطقة الجزاء تصدى لها الحارس البان لافونت وأبعد الخطورة عن مرماه.

في الدقيقة الرابعة، محاولة هجومية أولى لنانت بعرضية من الجبهة اليسرى عن طريق موزيس سيمون إلى داخل منطقة الجزاء أبعدها الدفاع إلى وسط الملعب.

عرضية من الجبهة اليمنى عن طريق أشرف حكيمي لاعب باريس سان جيرمان خرجت بشكل غير متقن وتحولت مباشرة إلى ركلة مرمى.

تسديدة قوية عن طريق لي كانج إين لاعب باريس سان جيرمان من داخل يسار منطقة جزاء نانت مرت بشكل قريب إلى جوار القائم الأيمن للمرمى.

محاولة أخرى من باريس سان جيرمان وتسديدة قوية عن طريق فيتور فيريرا فيتينا لاعب باريس سان جيرمان من على حدود منطقة الجزاء مرت بشكل بعيد نسبيا أعلى العارضة العلوية لمرمى نانت.

وجاء الهدف الأول لصالح باريس سان جيرمان في الدقيقة 41 بعد هجمة منظمة من لاعبي باريس سان جيرمان على الجبهة اليسرى استغلها برادلي باركولا في اختراق منطقة جزاء نانت ثم أطلق تسديدة قوية سكنت الشباك في الزاوية اليسرى للمرمى.

وشهدت الدقيقة 53 محاولة هجومية لباريس سان جيرمان بعرضية أرضية عن طريق أشرف حكيمي من الجبهة اليمنى إلى داخل منطقة الجزاء أبعدها الدفاع إلى وسط الملعب.

وجاء هدف التعادل لصالح نانت في الدقيقة 55 من ركنية على يمين مرمى باريس سان جيرمان، نفذها فلورينت موليت بعرضية إلى داخل منطقة الجزاء حيث استقبلها مصطفى محمد برأسية قوية سكنت الشباك.

محاولة هجومية لباريس سان جيرمان بعرضية من الجبهة اليمنى عن طريق أشرف حكيمي إلى داخل منطقة الجزاء وصلت بشكل مباشر للحارس البان لافونت.

واستطاع باريس سان جيرمان أن يسجل الهدف الثاني في الدقيقة 83 بعد ركلة حرة مباشرة لباريس سان جيرمان على يسار منطقة جزاء نانت، نفذها ماركو أسينسيو بعرضية إلى داخل المنطقة حيث استقبلها لوكاس هيرنانديز برأسية قوية تصدى لها الحارس البان لافونت بصعوبة شديدة لترتد وتجد متابعة من راندال كولو مواني بتسديدة مباشرة وضعت الكرة داخل الشباك.