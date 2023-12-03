بعشرة لاعبين.. باريس سان جيرمان يتغلب على بريست بثنائية في الدوري الفرنسي

تغلب فريق باريس سان جيرمان، على مضيفه لوهافر، بهدفين دون رد، في المباراة التي جمعتهما ظهر اليوم على ستاد أوسيان، في إطار الجولة الرابعة عشرة لمسابقة الدوري الفرنسي.

ورفع باريس سان جيرمان، رصيده إلى 33 نقطة، ليواصل تصدره لجدول ترتيب المسابقة، بينما تجمد رصيد لو هافر، عند 16 نقطة، في المركز التاسع.

وتعرض الفريق الباريسي، لصدمة مبكرة، بإكماله اللقاء، بعشرة لاعبين، بعد طرد حارسه الإيطالي جيانلويجي دوناروما، في الدقيقة العاشرة، بداعي الخشونة.

وافتتح كيليان مبابي، التسجيل في الدقيقة العاشرة، ثم أضاف فيتينها، الهدف الثاني في الدقيقة 89 من زمن المباراة.

ومن المقرر أن تقام اليوم أيضًا خمس مباريات أخرى، في إطار الجولة ذاتها، حيث سيلتقي بريست، ضيفه كليرمون، وسيواجه موناكو، ضيفه مونبيليه.

وسيستضيف تولوز، ضيفه لوريان، بينما سيواجه ليل، ضيفه ميتز، بينما سيستقبل مارسيليا، ضيفه رين.