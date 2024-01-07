بسبب الأزمة المالية.. الإسماعيلى يعرض نجم الفريق للبيع فى يناير

اتفق مجلس ادارة النادى الإسماعيلي، برئاسة نصر أبو الحسن، على بيع عبد الرحمن مجدي نجم الدراويش، خلال فترة الانتقالات الشتوية، بصرف النظر عن بيعه لأى من الاندية المصرية أو خارج مصر للاستفادة من المقابل المادى الذى سيتقاضاه النادى من بيع الاعب.

وجاء قرار مسئولي الإسماعيلى بهدف تحقيق أكبر عائد مادى ممكن نتيجة بيع نجم الفريق، للخروج من الأزمة المالية الطاحنة التى تعصف بقلعة الدراويش حاليا، بشرط موافقة علي أبو جريشة رئيس جهاز الكرة ونائبه عماد سليمان ومدرب الفريق إيهاب جلال على عملية البيع.

وكان نصر أبو الحسن، رئيس الإسماعيلي، وباقي أعضاء المجلس قد اتفقوا على منح الصلاحيات الكاملة للثلاثي أبو جريشة والعمدة وجلال بشأن تحديد اللاعبين الراحلين في الشتاء تمهيدًا للموافقة على الأسماء التي وقع عليهم الاختيار ومن بينهم عبدالرحمن مجدي الذي يصر على الرحيل فى يناير، حيث يمتلك اللاعب عرضا من الزمالك وعرضا آخر من أحد الأندية الخليجية.

وسبق أن اصطحب عبدالرحمن مجدي معه وكيل أعماله لعقد جلسة مع علي أبو جريشة رئيس جهاز الكرة بالنادي لكي يقنعه برغبته الملحة فى الاحتراف لتأمين مستقبله الكروي مثلما فعل زملاء السابقين بالنادي، خاصة فى ظل عدم حصول اللاعب على مستحقاته المالية بسبب الأزمة الحالية.

على جانب آخر انتظم لاعبو الإسماعيلي الليلة فى معسكر مغلق بفندق النادي استعدادا لمباراتهم أمام الداخلية في الجولة الأولى لبطولة كأس رابطة الأندية المصرية المحترفة المحدد موعده الثالثة بعد عصر الاثنين المقبل باستاد السلام.

وقاد إيهاب جلال، المدير الفني للإسماعيلي ومعاونوه المران المسائي الرئيسي اليوم السبت الذى شهد مشاركة جميع اللاعبين استعدادا لمباراتهم المقبلة بعد غدا الاثنين فى بداية مشوار كأس الرابطة.