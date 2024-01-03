مدرب الإسماعيلى يطمئن على جاهزية فوزى ومخلوف بعد التعافى

اطمأن الجهاز الفني لفريق الكرة بالنادى الإسماعيلي بقيادة ايهاب جلال، على تماثل الثنائى محمد فوزي حارس الدراويش ومحمد مخلوف للشفاء من الإصابة التي لحقت بهما وابعدتهما فترة طويلة عن الملاعب.

وأصبح ثنائى الدراويش على أتم الاستعداد للمشاركة في لقاء الداخلية بكأس رابطة الأندية المصرية المحترفة المحدد موعده الثالثة بعد عصر الاثنين المقبل بإستاد السلام.

وقاد إيهاب جلال ومعاونيه مران اليوم الأربعاء بمشاركة جميع اللاعبين الذين غابوا عن المشاركة فى مباراة المصرى وكذلك البدلاء، بعد الحصول على راحة سلبية عقب خوض مباراة المصرى فى الدورى الممتاز.

وشهد المران مشاركة كلا من محمد فوزي وكمال السيد وعبد الله جمال لحراسة المرمى وإياد العسقلاني محمد نصر وعصام صبحي وأحمد محسن وعبد الله حسني وحمادة صلاح ومحمد عبد المنعم وإيهاب محمد وكريم عرفات ومحمد بيومي ومحمد مخلوف وعماد حمدي ونادر فرج وعبد الله السعيد وعمر سعيد وأحمد وجيه ومحمد وجدي ومروان حمدي ومحمد عبد السميع ومحمد خطاري وحازم مرسي وباسم مرسي .

واستغرق المران 60 دقيقة اشتمل على الإحماء وفك العضلات وانتقل للنواحي الخططية وانتهى بتقسيمة شهدت تألق جميع اللاعبين

يذكر أن الجهاز الفني للإسماعيلي فضل عودة أعضاء الفريق الذين شاركوا أساسيين في مباراة المصري الأخيرة بالدوري الممتاز الانتظام غدًا في التدريبات للحصول على اكبر قسط من الراحه وهؤلاء هم الحارس أحمد عادل عبد المنعم ومحمد هاشم ومحمد دسوقي وحمدي النقاز ومحمد عمار ومحمد حسن وعمر الساعي وصالح جمعة وعبد الرحمن مجدي ومحمود الشبراوي وياو أنور.

ويسعى ايهاب جلال للظهور بمستوى جيد فى بطولة رابطة الاندية المحترفة لتحسين أوضاع الفريق أمام الجماهير الإسماعيلاوية بعد النتائج الغير مرضية فى مسابقة الدورى على امل مصالحة الجماهير قبل استئناف الدورى .