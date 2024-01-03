الأربعاء 03 يناير 2024
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

استعدادا لضربة البداية بكأس رابطة الأندية.. الإسماعيلي يواجه بورفؤاد وديا

الإسماعيلي
الإسماعيلي

استقر الجهاز الفني للإسماعيلي بقيادة إيهاب جلال، على مواجهة فريق بورفؤاد، أحد أندية القسم الثانى وديا، غدا الخميس.

وتأتي المباراة، ضمن استعدادات الدراويش، لمواجهة الداخلية بكأس رابطة الأندية المحترفة، في نسختها الثالثة (2023/2024).

موعد مباراة الإسماعيلي والداخلية بكأس الرابطة

من المقرر أن يواجه الإسماعيلي نظيره الداخلية، عصر الاثنين المقبل الموافق 8 يناير الجاري في تمام الثالثة، على ستاد السلام.

يقع الإسماعيلي في المجموعة الثالثة بكأس رابطة الأندية المحترفة (نسخة الموسم الجاري 2023/2024)، بجوار سيراميكا كليوباترا وإنبي والداخلية.

ووافق إيهاب جلال على خوض المباراة الودية، من أجل تجهيز الصف الثاني والبدلاء، الذين لم يشاركوا فى مباراة المصري الأخيرة بمسابقة دوري نايل، والتى انتهت بالتعادل الإيجابى 1/1.

وتجدر الإشارة إلى أن قرعة كأس رابطة الأندية المحترفة، في نسختها الثالثة، قد أجريت ظهر أول أمس الأحد، بمقر الجبلاية، وذلك في غياب الأهلي والزمالك، اللذين اعتذرا عن خوض منافسات النسخة الحالية للبطولة.

وأكد عامر حسين، عضو مجلس إدارة اتحاد الكرة والمشرف العام على لجنة المسابقات، أن كأس رابطة الأندية سيقام بنظام المجموعات، ويتم تقسيم الأندية إلى 4 مجموعات كل مجموعة من 4 فرق بعد اعتذار الأهلي والزمالك عن المشاركة.

وتابع عامر حسين، خلال مراسم سحب قرعة رابطة الأندية،: بطولة كأس الرابطة ستقام خلال فترة  توقف مسابقة دوري نايل خلال منافسات “كان 2023”.

وأشار إلى أن صاحب المركز الأول سيحصل على مليون وخمسمائة ألف جنيه، فيما سيحصل صاحب المركز الثانى على مليون جنيه،مضيفا أن الفريق الفائز بكأس الرابطة سيشارك فى بطولة السوبر المصري، مثلما حدث في الموسم الماضي.

 

مجموعات كأس رابطة الأندية المحترفة (نسخة 2023/2024)

المجموعة الأولي: فيوتشر- الاتحاد السكندري- سموحة- بلدية المحلة. 

المجموعة الثانية: بيراميدز- فاركو- طلائع الجيش- زد.

المجموعة الثالثة: سيراميكا- إنبي- الإسماعيلي- الداخلية.

المجموعة الرابعة: المصري- المقاولون العرب- البنك الأهلي- الجونة.

ويتأهل صاحبا المركزين الأول والثاني من كل مجموعة إلى دور الثمانية، حيث سيلتقي أول المجموعة مع وصيف المجموعة الثالثة، على أن يلتقي وصيف المجموعة الأولى مع متصدر المجموعة الثالثة.

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