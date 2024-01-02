"المصرى" يدين أحداث مباراته مع الإسماعيلى فى دورى نايل

أعرب مجلس إدارة النادي المصري عن أسفه للأحداث المسيئة التي شهدتها مباراة الفريق مع الإسماعيلي في بطولة دوري نايل.

وأكد مجلس ادارة النادي المصري في بيان رسمي، رفضه التام لكل السلوكيات السيئة التي ارتكبتها قلة قليلة من جماهير الناديين خلال لقاء الأمس بين المصري والإسماعيلي التي لا تعبر بأي شكل من الأشكال عن العلاقات التاريخية الطيبة، التي تربط بين الناديين العظيمين باعتبارهما قلعتين من القلاع الوطنية للرياضة المصرية على مدار تاريخها الطويل.

وشدد البيان على أن ما شهده لقاء الأمس من أحداث قام بها بعض الموتورين من جماهير الناديين لم ولن يؤثر على العلاقات الطيبة، التي تربط بين الناديين سواء على مستوى مجلس إدارة كلا الناديين أو جماهيرهما الوفية والعظيمة مضرب المثل دوما في التاخي والروح الرياضية.

وتابع البيان بأن مجلس المصري يؤكد احتفاظه بحقه في اتخاذ كافة الإجراءات التي من شأنها القضاء تمامًا وفورًا على كافة السلوكيات المرفوضة التي قد يرتكبها قلة قليلة من جماهير النادي، والتي قد تتسبب في الإساءة بأي شكل من الأشكال للقلعة الخضراء وجماهيرها العظيمة.

واختتم البيان بأن النادي المصري يطالب أيضًا ليس من إدارة النادي الإسماعيلي فحسب، بل من إدارات جميع الأندية المصرية لنبذ العناصر المثيرة للفتنة والشغب من ساحات الرياضة المصرية.