بدلاء الإسماعيلى يهزمون بورفؤاد وديًا استعدادا لمواجهة للداخلية

حقق فريق الكرة الاول بالنادى الإسماعيلى فوزًا فى متناول اليد، على بورفؤاد أحد اندية القسم الرابع، بهدفين نظيفين فى مباراة ودية تجريبية خاضها الدراويش من أجل تجهيز البدلاء للمشاركة فى مباريات كأس رابطة الأندية المحترفة.

وفضل ايهاب جلال المدير الفنى لفريق الإسماعيلى خوض مباراة بورفؤاد بالبدلاء والوجوه الصاعدة من اجل تجربة أكثر من لاعب ومنحهم الفرصة فى مباريات كأس الرابطة فى ظل حاجة الفريق لجهود كل لاعب مقيد فى القائمة خلال الفترة المقبلة خاصة وأن الإسماعيلى ممنوع من القيد لثلاث فترات.

وسجل هدفى المباراة التى اقيمت على استاد الإسماعيلية مساء اليوم الخميس، حازم مرسي وعمرو السعيد، ضمن استعدادًات أصحاب الأرض لمواجهتهم مع الداخلية بكأس رابطة الأندية المصرية المحترفة المحدد موعدها الاثنين المقبل بملعب السلام.

ودفع إيهاب جلال المدير الفني للإسماعيلي في بداية اللقاء، بـ كمال السيد لحراسة المرمى وأمامه محمد نصر وإياد العسقلاني ومحمد إيهاب وعصام صبحي " الدفاع" ومحمد عبد السميع ومحمد بيومي ومروان حمدي وأحمد وجيه " الوسط " وحازم مرسي وعمرو السعيد " الهجوم " ولعب بديلا عبد الله حسني وكريم عرفات ومحمد زيدان وعبد الله السعيد وعبداللة حسن وأبو بكر حمزة الجمل وأحمد عبد الوهاب ومحمد عبد المنعم وحسن صابر

وجائت المباراة متوسطة المستوى سيطر أبناء الفانلة الصفراء علي غالبية شوطيها فيما لجأ ضيفهم للدفاع والاعتماد علي الهجمات المرتدة واحرز لصالح أصحاب الأرض الثنائي حازم مرسي وعمرو السعيد بواقع هدف في كل شوط ليسدل الستار على أحداث المواجهة التجريبية بفوز الإسماعيلي علي بورفؤاد بهدفين للاشيء

فى الوقت نفسه، قاد الجهاز الفنى تدريب باقي اللاعبين بعيدا عن اللقاء الودي الحارسين محمد فوزي وأحمد عادل عبد المنعم ومعهم محمد هاشم ومحمد دسوقي وحمدي النقاز وأحمد محسن ومحمد حسن وعمر الساعي وصالح جمعة ومحمد مخلوف وعبد الرحمن مجدي ومحمود الشبراوي وياو أنور ونادر فرج وباسم مرسي وحمادة صلاح ومحمد زيدان.