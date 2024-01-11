موقع "سوفا سكور" يختار صلاح ومرموش ضمن أبرز نجوم "كان 2023"

اختار موقع "سوفا سكور" المتخصص في الإحصائيات، ثنائي خط هجوم منتخب مصر محمد صلاح وعمر مرموش، ضمن أبرز نجوم كأس الأمم الأفريقية 2023، التي تحتضنها كوت ديفوار في الفترة من 13 يناير حتى 11 فبراير.

ووضع الموقع محمد صلاح مهاجم ليفربول الإنجليزي كأعلى جناح أيمن في البطولة من حيث التقييم الفني منذ بداية الموسم، وتواجد عمر مرموش مهاجم آينتراخت فرانكفورت الألماني كأعلى مهاجم تقييما منذ بداية الموسم، بسبب أدائه المتميز في البوندزليجا.

جدير بالذكر أن منتخب مصر يقع في المجموعة الثانية بجانب غانا وموزمبيق بالإضافة إلى كاب فيردي.

بسبب لوائح كاف.. منتخب مصر يخوض تدريباته بالكامل على ملعب جاردان بوتانيك

من جانب آخر، تقرر خوض جميع تدريبات منتخب مصر الأول لكرة القدم بقيادة البرتغالي روي فيتوريا على ملعب جاردان بوتانيك الملعب المخصص لتدريبات المنتخب خلال مشاركته في كأس أمم أفريقيا ٢٠٢٤ بكوت ديفوار.

أكد الاتحاد الإفريقي لكرة القدم في اجتماعه بمسئولي منتخب مصر أن الفريق سيخوض كل التدريبات على ملعب جاردان بوتانيك، ولن يخوض أي تدريب علي استاد فيليكس هوفويت بوانيي الذي يستضيف مباريات منتخب مصر في دور المجموعات.