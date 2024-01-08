صلاح وعمر مرموش يزينان تشكيل أفضل 11 لاعب عربى فى 2023

تواجد الثنائي الدولي المصري محمد صلاح وعمر مرموش ضمن تشكيل أفضل 11 لاعب عربي لعام 2023، من موقع "سوفا سكور" المختص بإحصائيات اللاعبين.

ويتواجد الثنائي الدولي المصري محمد صلاح وعمر مرموش ضمن قائمة منتخب مصر التي ستشارك في كأس الأمم الأفريقية التي ستنطلق في كوت ديفوار خلال الفترة من 13 يناير وحتى 11 فبراير المقبل.

وغاب الدولي الجزائري رياض محرز عن التشكيل الذي وضعه موقع "سوفا سكور".

وجاء تشكيل أفضل 11 لاعب عربي في 2023 على النحو الآتي:

حراسة المرمى: الجزائري ألكسندر أوكيدجيا (ميتز الفرنسي).

خط الدفاع: المغربي أشرف حكيمي (باريس سان جيرمان الفرنسي)، التونسي منتصر طالبي (لوريان الفرنسي)، المغربي يونس عبد الحميد (ستاد ريمس)، الجزائري رامي بن سبعيني (بوروسيا دورتموند الألماني).

خط الوسط: التونسي إلياس سخيري (إينتراخت فرانكفورت الألماني)، الجزائري هشام بوداوي (نيس الفرنسي)، الجزائري نبيل بن طالب (ليل الفرنسي).

الهجوم: المصري محمد صلاح (ليفربول الإنجليزي)، المصري عمر مرموش (إينتراخت فرانكفورت الألماني)، الجزائري أمين جويري (ستاد رين الفرنسي).

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