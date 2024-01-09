الثلاثاء 09 يناير 2024
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رياضة

وزير الرياضة: نطمح للفوز بـ12 ميدالية خلال أوليمبياد باريس 2024 (صور)

جانب من المؤتمر
جانب من المؤتمر

أكد الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، خلال المؤتمر الصحفي الذي شهد مذكرة تعاون بين شركة pod وبالم هايلز، أنه سعيد بالتعاون للنهوض بالرياضة المصرية، قائلًا: أشكر كل الحاضرين من الاتحادات، وياسر إدريس القائم بأعمال رئيس اللجنة الأوليمبية.

وأضاف أشرف صبحي أنه داعم للقطاع الخاص لنجاحه الكبير فى الرياضة المصرية، ولا بد من دعم الأبطال الرياضيين.

وواصل أنه عقد جلسة مثمرة مع ياسين منصور، رئيس مجلس إدارة بالم هايلز، لشعوره بحجم المسئولية عن الرياضة المصرية.

وتابع أن الـ30 مليونًا التى قدمها ياسين منصور سيتم استغلالها في عدة جهات لخدمة الأبطال المصريين.

واستطرد أنه يأمل فى الحصول على 12 ميدالية في أوليمبياد باريس 2024، موضحًا: والخطة التى تم وضعها تؤهلنا لتحقيق هذا الحلم من الميداليات.

من جانبه، أكد ياسين منصور، رئيس مجلس إدارة شركة بالم هايلز، أنه شرف كبير لأى لاعب الوصول للأوليمبياد، وحصولنا على 6 ميداليات في الأوليمبياد السابقة هو إنجاز يحسب للجميع.

وواصل منصور أنه يأمل زيادة عدد الميداليات في الأوليمبياد المقبلة.

وتابع منصور أنه توسع فى إنشاء عدد كبير من الأندية، وسيتم التعاقد مع مدربين كبار، للنهوض بالرياضة المصرية.

وواصل منصور أنه يدعم الأبطال بـ30 مليون جنيه كدعم مبدئى حتى 2024 "ونأمل حصولنا على 10 ميداليات فى أوليمبياد باريس".

أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة شركة pod بالم هايلز ياسين منصور رئيس مجلس إدارة شركة بالم هايلز أولمبياد 2024

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