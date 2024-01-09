ياسر إدريس: الرياضة المصرية تحظى بدعم كبير في السنوات الأخيرة (صور)

أكد ياسر إدريس القائم بأعمال رئيس اللجنة الأوليمبية، أن هناك دعما كبيرا للرياضة المصرية خلال السنوات الأخيرة.

وواصل إدريس خلال المؤتمر الصحفي الذى يشهد مذكرة تعاون بين شركة "pod" وبالم هيلز لدعم الأبطال أنه لا بد من توجيه الشكر على هذا التعاون الذي يهدف للنهوض بالرياضة المصرية.

وتابع أن كل الأمور تسير بشكل سلس داخل اللجنة الأوليمبية استعدادا لأولمبياد باريس 2024، موجها الشكر للدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة على دعمه الكامل للرياضة المصرية.

ومن جانبه أكد عاصم خليفة رئيس الاتحاد المصرى للاسكواش ، أن هناك تحديات كبيرة تواجه اللعبة خلال السنوات المقبلة بسبب اهتمام الدول برياضة الإسكواش.

وواصل عاصم خليفة: "هدفنا المحافظة على صدارة التصنيف العالمي في الإسكواش، وأن تدعم شركة بالم هيلز، الرياضة المصرية بطرق مختلفة، ولا بد من دعم رياضة الإسكواش سواء بزيادة عدد الملاعب أو المحافظة على المدربين واللاعبين".

وأتم: "هناك دعم كبير من الدولة المصرية للنهوض برياضة الإسكواش خلال السنوات المقبلة".

من جانبه، أكد عزمي محيلبة لاعب منتخب مصر للرماية، خلال المؤتمر، سعادته بوصوله للأولمبياد، مشيرا إلى أنه يسعى للعودة بميدالية من العاصمة الفرنسية "باريس".

كما أكد زياد السيسي لاعب منتخب مصر لسلاح السيف أن هناك تطورا كبيرا في هذه الرياضة، بدعم كبير من المسؤولين عن الرياضة في مصر.

فيما تعهد عبدالرحمن عرابي لاعب منتخب مصر للملاكمة، بتحقيق ميدالية في أولمبياد باريس.