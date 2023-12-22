إعلان نتائج بطولة الإسكواش للجامعات والمعاهد العليا المصرية

برعاية د.أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، ود.أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، نظم الاتحاد الرياضي المصري للجامعات فعاليات بطولة الجامعات والمعاهد العليا المصرية للإسكواش بدورة الشهيد الرفاعي ٥١، بالتعاون مع الجامعة الأمريكية بالقاهرة، والاتحاد المصري للإسكواش، وذلك على ملاعب الجامعة الأمريكية بالقاهرة، وبمشاركة ١٠٠ طالب وطالبة من ٢٢ جامعة مصرية و٣٠ مشرفًا ومشرفة.

وقد أسفرت نتائج البطولة عن التالي:

نتائج الفردى للسيدات:

- المركز الأول: سنا محمود إبراهيم (الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري).

- ⁠المركز الثاني: ناردين سامح (الجامعة الأمريكية بالقاهرة)

- ⁠المركز الثالث: سلمى الطيب ( الجامعة الأمريكية بالقاهرة)

- ⁠المركز الثالث مكرر: لوجين الجوهرى (جامعة القاهرة)

نتائج فردى للرجال:

بطولة الجامعات والمعاهد العليا المصرية للإسكواش

- المركز الأول: يحيى النواساني (الجامعة الأمريكية بالقاهرة)

- المركز الثاني: محمد ناصر (جامعة هيرتفوردشاير)

- ⁠المركز الثالث: كريم التركي (الجامعة الأمريكية)

- ⁠المركز الثالث مكرر: سيف تامر (الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري)

نتائج الفرق :

بطولة الجامعات والمعاهد العليا المصرية للإسكواش

- المركز الأول: الجامعة الأمريكية بالقاهرة.

- ⁠المركز الثاني: الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري.

- ⁠المركز الثالث: جامعة حلوان.

- ⁠المركز الثالث مكرر: الجامعة الألمانية.

كان وزير التعليم العالى، قد استعرض تقريرًا مقدمًا من د.مصطفى رفعت أمين المجلس الأعلى للجامعات حول الأداء الرقمي في عمل أمانة المجلس الأعلى للجامعات، وذلك في إطار إستراتيجية الدولة للتحول الرقمي، بما يُسهم في رفع كفاءة وفاعلية العمل داخل أمانة المجلس.

وثمن جهود أمانة المجلس الأعلى للجامعات في تنفيذ قرارات المجلس، وتوصياته، ومتابعة الأنشطة والفعاليات التي تقوم بها الجامعات المصرية، والتنسيق مع الجهات المعنية لتوفير كافة الاحتياجات اللوجيستية للجامعات؛ بما يسهم في تطوير العملية التعليمية وفقًا لمحاور ومبادئ الإستراتيجية الوطنية للتعليم العالي والبحث العلمي 2030.