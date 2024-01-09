الثلاثاء 09 يناير 2024
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رياضة

نجوم المنتخب يدعمون محمود سليمان مسئول المهمات قبل السفر لكوت ديفوار

نجوم منتخب مصر يدعمون
نجوم منتخب مصر يدعمون عامل المهمات محمود سليمان

حرص الثلاثي محمد صلاح وأحمد حجازي ومحمد النني نجوم  منتخب مصر الأول لكرة القدم، ومحمد غرابة مدير المنتخب، على زيارة محمود سليمان مسؤول مهمات المنتخب، الذي تعرض لأزمة صحية عقب ودية منتخب مصر وتنزانيا وحاجته لإجراء جراحة في القلب.

وتمنى جهاز منتخب مصر بقيادة البرتغالي روي فيتوريا الشفاء العاجل لمحمود سليمان وعودته لمباشرة عمله مع المنتخب.

وفي سياق آخر أدى المنتخب تدريبه الأخير، صباح اليوم، باستاد مصر بالمدينة الأوليمبية بالعاصمة الإدارية الجديدة، قبل السفر إلى كوت ديفوار، للمشاركة في بطولة كأس الأمم الإفريقية التي تنطلق 13 يناير الجاري.

وقرر الجهاز الفني أداء اللاعبين، الذين شاركوا في مباراة تنزانيا الودية، تدريبات استشفائية، بينما شارك باقي اللاعبين في التدريبات التي شهدت تقسيمة وتسديدًا على المرمى. 

حضر المران جمال علام، رئيس مجلس إدارة اتحاد الكرة، وروجيرو ميكالي، المدير الفني لمنتخب مصر الأوليمبي، ومحمود حرب، المدير الإداري للمنتخب الأوليمبي.

من جانب آخر، تتوجه بعثة المنتخب الوطني في الثالثة من عصر اليوم الثلاثاء إلى كوت ديفوار، لبدء رحلة البحث عن اللقب الغائب عن خزائن الجبلاية منذ عام 2010، حيث آخر لقب إفريقي حصده الفراعنة تحت قيادة المدرب الوطني حسن شحاتة بعد الثلاثية التاريخية التي حققها المعلم، إذ يسعى الفراعنة للبحث عن النجمة الثامنة.

وتأهل منتخب الفراعنة إلى نهائي البطولة القارية في بطولتي 2017 و2021 إلا أن الظروف حالت دون حسم اللقب، مما يحتم على جيل محمد صلاح بذل كل الجهد لحصد اللقب الإفريقي في هذه المرة.

ومن المقرر أن تصل البعثة فى العاشرة مساءً على متن طائرة خاصة، حيث يخلد اللاعبون للراحة قبل بدء إجراءات استخراج البطاقات الخاصة بالبطولة فى اليوم التالى، وبدء التدريبات الفعلية فى كوت ديفوار استعدادًا لمواجهة موزمبيق يوم 14 يناير الجاري فى بداية المشوار الإفريقي.

محمد صلاح احمد حجازى محمد الننى كأس الأمم الأفريقية محمود سليمان مسؤول مهمات المنتخب

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