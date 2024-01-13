بشباك نظيفة.. الفراعنة لا يعرفون الخسارة أمام موزمبيق

تحمل مباراة الغد بين مصر وموزمبيق في بطولة الأم الإفريقية بكوت ديفوار الرقم 6 في تاريخ المواجهات بين البلدين.

وشهدت المواجهات الخمس السابقة تفوقا ساحقا لمنتخب مصر الذي فاز في المباريات الخمس دون أن تهتز شباكه وسجل تسعة أهداف.

ومن المفارقات الطريفة أنه عندما فاز منتخب مصر على موزمبيق في الدور الأول توج بكأس الأمم الإفريقية أعوام 1986 و1998 و2010 .

فوز بهدفي أبوزيد 1986

المواجهة الأولى كانت يوم 13 مارس 1986 باستاد القاهرة في ختام الدور الأول لبطولة الأمم الأفريقية التي أقيمت في مصر وانتهت بفوز الفراعنة بهدفين نظيفين سجلهما طاهر أبوزيد في الدقيقتين 13 و15 وأدار المباراة الحكم التنزاني حفيظ علي طاهر.

مثل منتخب مصر : ثابت البطل وعلي شحاتة ومحمد عمر وحمادة صدقي وربيع ياسين ومجدي عبدالغني "أشرف قاسم" وجمال عبدالحميد ومصطفى عبده ومحمود الخطيب وطاهر أبوزيد "طارق يحيى".

مباراة مصر وموزمبيق عام 1986

الفوز الثاني بهدفي حسام حسن

المواجهة الثانية بين منتخبى مصر وموزمبيق كانت يوم 13 فبراير 1998 في الجولة الأولى بالدور الأول لبطولة الأمم الإفريقية التي استضافتها أنجولا وأقيمت المباراة بملعب أومني سبورت بمدينة بوبو ديولاسو وأدارها الحكم الغيني مامادو كمارا وانتهت بفوز منتخب مصر بهدفين نظيفين سجلهما حسام حسن في الدقيقتين 14 و44.

مثل منتخب مصر: نادر السيد وسمير كمونة ومدحت عبد الهادي ومحمد يوسف وياسر رضوان وياسر ريان "عبد الظاهر السقا" وأحمد حسن وهاني رمزي وعبد الستار صبري "طارق مصطفى" وحازم إمام "وليد عبد اللطيف" وحسام حسن.

المواجهة الثالثة كانت يوم 16 يناير 2010 بملعب داجراشا في الدور الأول لبطولة الأمم الأفريقية التي أقيمت في أنجولا، وأدار المباراة الحكم دجاوبي كوكو من توجو وانتهت بفوز منتخب مصر بهدفين نظيفين سجلهما داريو كان مدافع موزمبيق في مرماه ومحمد ناجي جدو في الدقيقتين 47 و81.

مثل منتخب مصر: عصام الحضري وهاني سعيد "أحمد المحمدي" ومحمود فتح الله ووائل جمعة وأحمد فتحي وسيد معوض وأحمد حسن وحسني عبد ربه وشيكابالا "محمد ناجي جدو" ومحمد زيدان "أحمد عيد عبد الملك" وعماد متعب.

مباراة مصر وموزمبيق عام 2010

تفوق في تصفيات المونديال

بعيدا عن بطولة الأمم الإفريقية التقى منتخبا مصر وموزمبيق في تصفيات كأس العالم 2014 وكان منتخب مصر يقوده الأمريكي بوب برادلي وأقيمت المباراة الأولى يوم 1 يونيه 2012 باستاد برج العرب بالإسكندرية وأدارها الحكم الكيني سيلفيستر كيروا وانتهت بفوز منتخب مصر بهدفين سجلهما محمود فتح الله ومحمد زيدان في الدقيقتين 56 و63 .

مثل منتخب مصر : عصام الحضري وأحمد المحمدي ومحمود فتح الله وأحمد حجازي ومحمد عبد الشافي ومحمد صلاح ومحمد النني وحسني عبد ربه" عاشور التقي" ومحمد أبوتريكة ومحمد ناجي جدو "محمد زيدان" وأحمد تمساح "إبراهيم صلاح".

وأقيمت المباراة الثانية يوم 16 يونيه 2013 بملعب دا ماشافا في مابوتو وأدارها الحكم الزامبي جان سيكازوي وانتهت بفوز منتخب مصر بهدف سجله محمد صلاح في الدقيقة 41.

مثل منتخب مصر: عصام الحضري وأحمد فتحي ووائل جمعة وأحمد حجازي وأحمد شديد قناوي ومحمد صلاح وعمرو السولية وحسام عاشور ومحمد أبوتريكة "عبد الله السعيد"، وأحمد عيد عبد الملك "أحمد تمساح" وأحمد جعفر "أحمد المحمدي".