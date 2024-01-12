بطولات مصر في الكان "7".. 2010 مسك الختام للثلاثية التاريخية

الأرقام القياسية في بطولات الأمم الإفريقية منذ بدايتها 1957 معظمها مسجل باسم منتخب مصر فهو الأكثر مشاركة وفوزا باللقب برصيد سبع بطولات يلقي عليهم "الدستور" الضوء في الحلقات التالية..

بقيادة حسن شحاتة حقق منتخب مصر الثلاثية التاريخية بفوزه بالبطولة التي أقيمت في أنجولا عام 2010 وبدأ المشوار بالفوز على منتخب نيجيريا 3-1 يوم 12 يناير 2010 في المباراة التي أقيمت بملعب داجرشا في مدينة بانجيلا وأدارها الحكم راجيندار بارساد سيشون من مورشيوس.

العلامة الكاملة في الدور الأول

ورغم تقدم المنتخب النيجيري بهدف سجله أوجوكي أوباسي في الدقيقة 12 إلا أن الفراعنة ردوا بثلاثة أهداف سجلها عماد متعب في الدقيقة 34 وأحمد حسن ومحمد ناجي جدو في الدقيقتين 54 و88 .

مثل منتخب مصر أمام نيجيريا: عصام الحضري وهاني سعيد ومحمود فتح الله ووائل جمعة وأحمد فتحي وسيد معوض وحسام غالي "أحمد المحمدي ق 56" وحسني عبد ربه "محمد ناجي جدو ق 72" وأحمد حسن ومحمد زيدان "محمد عبد الشافي ق 84" وعماد متعب.

مباراة مصر ونيجيريا عام 2010

وفي المباراة الثانية يوم 16 يناير فاز منتخب مصر على موزمبيق بملعب داجراشا بهدفين نظيفين سجلهما داريو كان مدافع موزمبيق في مرماه ومحمد ناجي جدو في الدقيقتين 47 و81 وأدار المباراة الحكم دجاوبي كوكو من توجو.

مثل منتخب مصرأمام موزمبيق: عصام الحضري وهاني سعيد "أحمد المحمدي ق 48" ومحمود فتح الله ووائل جمعة وأحمد فتحي وسيد معوض وأحمد حسن وحسني عبد ربه وشيكابالا "محمد ناجي جدو ق 68" ومحمد زيدان "أحمد عيد عبد الملك ق 57" وعماد متعب.

واختتم الفراعنة الدور الأول بالفوز على بنين بهدفين نظيفين سجلهما أحمد المحمدي وعماد متعب في الدقيقتين 7 و24 في المباراة التي أقيمت يوم 20 يناير بملعب داجرتشا وأدارها الحكم الجنوب إفريقي دانيل بينيت.

مثل منتخب مصرأمام بنين : عصام الحضري "عبد الواحد السيد ق 76" وعبد الظاهر السقا "محمد زيدان ق 46" ومحمود فتح الله والمعتصم سالم وأحمد المحمدي ومحمد عبد الشافي وحسني عبد ربه وحسام غالي وأحمد حسن وأحمد رؤوف "محمد ناجي جدو ق 67" وعماد متعب.

تجاوز أسود الكاميرون في ربع النهائي

جمعت مباراة الدور ربع النهائي منتخبى مصر والكاميرون يوم 25 يناير بملعب داجراشا وأدار المباراة الحكم الجنوب أفريقي جيروم دامون وانتهت بفوز منتخب مصر 3-1 في الوقت الإضافي.

انتهى الوقت الأصلي بالتعادل 1-1 وتقدم منتخب الكاميرون بهدف سجله أشيلي إيمانا في الدقيقة 26 وتعادل أحمد حسن في الدقيقة 37 وفي الوقت الإضافي سجل محمد ناجي جدو وأحمد حسن هدفين في الدقيقتين 92 و95.

مثل منتخب مصرأمام الكاميرون: عصام الحضري وهاني سعيد ومحمود فتح الله ووائل جمعة وأحمد المحمدي وسيد معوض وأحمد حسن "محمد عبد الشافي ق 118" وحسني عبد ربه "حسام غالي ق 85" وأحمد فتحي ومحمد زيدان "محمد ناجي جدو ق 67" وعماد متعب.

فوز تاريخي على الجزائر برباعية

في مباراة الدور نصف النهائي يوم 28 يناير حقق منتخب مصر فوزا كبيرا وسحق نظيره الجزائري بأربعة أهداف نظيفة بملعب داجراشا وأدارالمباراة الحكم كوفي كودجي من بنين.

وسجل الأهداف حسني عبد ربه في الدقيقة 39 من ركلة جزاء طرد على أثرها رفيق حليش مدافع الجزائر محمد زيدان ومحمد عبد الشافي ومحمد ناجي جدو في الدقائق 75 و81 والثالثة من الوقت بدل الضائع.

مثل منتخب مصرأمام الجزائر: عصام الحضري وهاني سعيد ومحمود فتح الله "محمد ناجي جدو ق 59" ووائل جمعة وأحمد المحمدي وسيد معوض "محمد عبد الشافي ق 78" وأحمد فتحي وحسني عبد ربه وأحمد حسن ومحمد زيدان وعماد متعب "حسام غالي ق 52".

مباراة مصر والجزائر عام 2010

فوز على غانا في النهائي

أقيمت المباراة النهائية بين منتخبي مصر وغانا يوم 31 يناير بملعب 11 نوفمبر في مدينة لواندا وأدارها الحكم المالي كومان كوليبالي وانتهت بفوز منتخب مصر بهدف سجله محمد ناجي جدو في الدقيقة 85 ليفوز منتخب مصر باللقب السابع والثالث على التوالي.

مثل منتخب مصرأمام غانا: عصام الحضري وهاني سعيد وأحمد فتحي "معتصم سالم ق 89" ووائل جمعة وأحمد المحمدي وسيد معوض "محمد عبد الشافي ق 57" وأحمد حسن وحسام غالي وحسني عبد ربه ومحمد زيدان وعماد متعب "محمد ناجي جدو ق 70" .