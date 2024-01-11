بطولات مصر في الكان (6): لقب 2008 الأفضل في تاريخ الفراعنة

الأرقام القياسية في بطولات الأمم الإفريقية منذ بدايتها 1957 معظمها مسجل باسم منتخب مصر فهو الأكثر مشاركة وفوزا باللقب برصيد سبع بطولات يلقي عليهم "الدستور" الضوء في الحلقات التالية..

بدأ منتخب مصر الثلاثية التاريخية بقيادة المعلم حسن شحاتة بفوزه ببطولة الأمم الإفريقية 2006 وفي 2008 قدم منتخب مصر عروضا رائعة في نسخة 2008 التي أقيمت في غانا وتوج باللقب بجدارة.

فوز كاسح على الكاميرون

بدأ منتخب مصر مشواره في بطولة الأمم الإفريقية 2008 بمواجهة منتخب الكاميرون يوم 22 يناير باستاد بابا يارا في مدينة كوماسي وأدارها الحكم الجامبي مودو سوي وإنتهت بفوز كاسح لمنتخب مصر 4-2 وسجل الأهداف حسني عبد ربه في الدقيقتين 14 من ركلة جزاء و82 ومحمد زيدان في الدقيقتين 17 و45 وسجل صمويل إيتو هدفي الكاميرون في الدقيقتين 51 والثانية من الوقت بدل الضائع من ركلة جزاء.

مثل منتخب مصرأمام الكاميرون: عصام الحضري وهاني سعيد ووائل جمعة ومحمود فتح الله وأحمد فتحي وسيد معوض "شادي محمد ق 90" وحسني عبدربه ومحمد شوقي ومحمد زيدان "أحمد المحمدي ق 68" وعماد متعب وعمرو زكي "محمد أبوتريكة ق 60".

منتخب مصر هزم الكاميرون مرتين عام 2008

ثلاثية في مرمى السودان

المباراة الثانية كانت أمام السودان يوم 26 يناير بملعب بابا يارا وأدار المباراة الحكم كوفي كودجا من بنين وإنتهت بفوز منتخب مصر بثلاثة أهداف نظيفة سجلها حسني عبد ربه في الدقيقة 29 من ركلة جزاء ومحمد أبوتريكة في الدقيقتين 78 و83.

مثل منتخب مصرأمام السودان : عصام الحضري وهاني سعيد ووائل جمعة ومحمود فتح الله " أحمد حسن ق 56 " وأحمد فتحي وسيد معوض وحسني عبد ربه ومحمد شوقي ومحمد زيدان " محمد أبوتريكة ق 56 " وعماد متعب وعمرو زكي " أحمد المحمدي ق 80 ".

وفي الجولة الأخيرة بالدور الأول تعادل منتخب مصر مع منتخب زامبيا بهدف لكل منهما في المباراة التي أقيمت باستاد بابا يارا وأدارها الحكم المالي كومان كوليبالي وتقدم عمرو زكي لمنتخب مصر في الدقيقة 15 وتعادل كريستوفر كاتونجو لمنتخب زامبيا في الدقيقة 88.

مثل منتخب مصرأمام زامبيا: عصام الحضري وهانى سعيد ووائل جمعة وشادي محمد وأحمد فتحي وسيد معوض وأحمد حسن "محمد أبوتريكة ق 60 " وحسني عبدربه ومحمد شوقي وعمرو زكي " محمد زيدان ق 60 " وعماد متعب " إبراهيم سعيد ق 77 ".

تخطي أنجولا في ربع النهائي

في الدور ربع النهائي التقي منتخب مصر مع المنتخب الأنجولي يوم 4 فبراير بملعب بابا يارا وأدار المباراة الحكم الياباني يويشي نيشيمورا وإنتهت بفوز منتخب مصر 2-1 وجاءت الأهداف في الشوط الأول حيث تقدم حسني عبد ربه لمنتخب مصر من ركلة جزاء في الدقيقة 23 وتعادل ماتيوس مانوتشو لأنجولا في الدقيقة 27 وسجل عمرو زكي هدف الفوز للفراعنة في الدقيقة 38.

مثل منتخب مصر أمام أنجولا: عصام الحضري وهاني سعيد ووائل جمعة وشادي محمد وأحمد فتحي وسيد معوض " محمود فتح الله ق 65 " وحسني عبد ربه ومحمد شوقي ومحمد أبوتريكة " إبراهيم سعيد ق 90 " وعمرو زكي " أحمد حسن ق 57 " وعماد متعب.

مباراة مصر وأنجولا

في الدور نصف النهائي التقي منتخب مصر مع كوت ديفوار يوم 7 فبراير بملعب بابا يارا وأدار المباراة الحكم إيدي الأن ماييه من سيشل وحقق منتخب مصر كبيرا بنتيجة 4-1.

تقدم منتخب مصر بهدفين سجلهما أحمد فتحي وعمرو زكي في الدقيقتين 12 و62 ثم سجل عبد القادر كيتا هدف كوت ديفوار الوحيد في الدقيقة 63 ورد الفراعنة بهدفين سجلهما عمرو زكي ومحمد أبوتريكة في الدقيقتين 68 و90.

مثل منتخب مصرأمام كوت ديفوار: عصام الحضري وهاني سعيد ووائل جمعة وشادي محمد وأحمد فتحي وسيد معوض " محمود فتح الله ق 77 " وأحمد حسن وحسني عبد ربه ومحمد أبوتريكة وعماد متعب " محمد زيدان ق 68 " وعمرو زكي " إبراهيم سعيد ق 86 ".

مسك الختام الفوز على الأسود في النهائي

أقيمت المباراة النهائية يوم 10 فبراير بين منتخبي مصر والكاميرون باستاد أوهيني دجان بمدينة أكرا وأدارها الحكم كوفي كودجا من بنين وإنتهت بفوز مصر بهدف سجله محمد أبوتريكة في الدقيقة 76 ليحقق منتخب مصر لقبه السادس.

مثل منتخب مصر في المباراة النهائية: عصام الحضري وهاني سعيد ووائل جمعة وشادي محمد وأحمد فتحي وسيد معوض وأحمد حسن وحسني عبدربه ومحمد أبوتريكة "إبراهيم سعيد ق 89" وعماد متعب "محمد زيدان ق 60" وعمرو زكي "محمد شوقي ق 84".