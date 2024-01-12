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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

فراعنة الكان "12".. حسام حسن سجل 11 هدفا فى 7 مشاركات وحقق رقما قياسيا عام 2006

حسام حسن
حسام حسن

شهدت بطولة كأس الأمم الأفريقية منذ انطلاقها 1957 تألق عدد كبير من اللاعبين المصريين الذين حققوا إنجازات وألقابًا غير مسبوقة وعبر عدد من الحلقات يلقي "الدستور" الضوء على الفراعنة الذين تألقوا في "كان".

حسام حسن أسطورة كروية مصرية  كتب اسمه بأحرف من ذهب بجهده وعرقه ورغبته الدائمة في الانتصار لذلك حقق رقما قياسيا في تاريخ بطولات الأمم الأفريقية لم يقترب منه أحد فهو أكبرلاعب سنًا يسجل أهدافا في بطولة الأمم الأفريقية عندما سجل هدفا في مرمى الكونغو الديمقراطية في نسخة 2006 وكان عمره 39 عامًا و174 يومًا.

البداية حصد اللقب عام 1986 

مشوار حسام حسن يحتاج إلى مجلدات لذلك نكتفي بالحديث عما قدمه مع منتخب مصر في بطولات الأمم الأفريقية، حيث شارك في سبع بطولات سجل خلالها 11 هدفا واحتل المركز الثاني في قائمة هدافي مصر بالبطولة بفارق هدف عن حسن الشاذلي.

بدأ حسام حسن مشواره في بطولات الأمم الإفريقية  في نسخة 1986 وكان عمره 20 عامًا عندما ضمه المدرب الإنجليزي مايك سميث لصفوف المنتخب وشارك في مباراة الافتتاح أمام السنغال 1986بديلًا لطاهر أبوزيد في الدقيقة 68 وفاز منتخب مصر باللقب.

شارك حسام حسن في نسخة  1988وخرج منتخب مصر من الدور الأول وغاب حسام عن نسخة 1990 بقرار من الراحل محمود الجوهري المدير الفني لمنتخب مصر الذي قرر المشاركة بالصف الثاني في البطولة لاتاحة الفرصة للفريق الأول للاستعداد لنهائيات كأس العالم 1990 في إيطاليا.

عاد حسام حسن للمشاركة في بطولة الأمم الأفريقية  في نسخة 1992 ولكن للمرة الثانية خرج منتخب مصر من الدور الأول بعد الهزيمة أمام زامبيا وغانا.

هداف البطولة عام 1998 

لم يشارك حسام حسن مع منتخب مصر في بطولتي 1994 و1996 لكنه عاد بقوة في نسخة 1998 عندما تمسك الجوهري بضمه للمنتخب رغم الانتقادات التي تعرض لها وتألق حسام حسن وقاد الفراعنة  للفوز باللقب وسجل سبعة أهداف توج بها هدافا للبطولة بالتساوي مع الجنوب إفريقي بينكدت مكارثي.

حسام حسن مع منتخب مصر بطل أفريقيا عام 1998 

واصل حسام حسن تألقه  مع المنتخب في نسخة 2000 وسجل في مرمى زامبيا والسنغال وبوركينا فاسو، لكنه تحول إلى بديل في نسخة 2002 في أول مباراتين ضد السنغال وتونس ولعب مباراة زامبيا ثم خاض مباراة تونس كبديل.

غاب حسام حسن عن نسخة 2004 لكن حسن شحاتة المدير الفني لمنتخب مصر قام بضمه في نسخة 2006 للاستفادة من خبراته وروحه القيادية داخل وخارج الملعب ونجح حسام حسن في تسجيل هدفه التاريخي  في مرمى الكونغو الديمقراطية كما أنهى مشواره الدولي وهو يحمل كأس الأمم الإفريقية للمرة الثالثة في تاريخه بعد عامي 1986 و1998.

حسام حسن يرفع كأس الأمم الإفريقية عام 2006
بطولة الأمم الإفريقية حسام حسن منتخب مصر حسن شحاتة مايكل سيميث

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