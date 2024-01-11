فراعنة الكان (10): أحمد حسن أكثر اللاعبين فوزًا بأمم أفريقيا

شهدت بطولة كأس الأمم الإفريقية منذ انطلاقها 1957 تألق عدد كبير من اللاعبين المصريين الذين حققوا إنجازات وألقابًا غير مسبوقة وعبر عدد من الحلقات يلقي "الدستور" الضوء على الفراعنة الذين تألقوا في "كان".

يعتبر أحمد حسن أكثر لاعب في تاريخ البطولة فوزا بكأس الأمم الإفريقيا برصيد 4 بطولات أعوام 1998 و2006 و2008 و2010 كما يحمل أحمد حسن الرقم القياسي في عدد المشاركات وهو اللاعب الوحيد في أفريقيا الذى شارك 8 مرات ببطولة الأمم الإفريقية وهو اللاعب المصري الوحيد الذى حصل على لقب أفضل لاعب في البطولة مرتين مع الجيل الذهبي للمنتخب وهو أكثر اللاعبين المصريين مشاركة في المباريات الدولية مع المنتخب برصيد 172 مباراة.

البداية في مغاغة والتألق مع الإسماعيلي

وأحمد حسن مواليد 2 مايو 1975 بمدينة مغاغة، شمال محافظة المنيا وبدأ مسيرته الكروية مع مركز شباب مغاغة وفي موسم 1993 - 1994 انتقل إلى نادي أسوان ثم انضم للمنتخب الأوليمبي موسم 1994 - 1995 في عهد الروماني ستايكو، لكنه لم ينل فرصته الحقيقية إلا عندما تولى الهولندي رود كرول مهمة تدريب المنتخب الأوليمبى

ثم انتقل في الموسم التالي إلى الإسماعيلي الذي كان يقوده وقتها أسامة خليل وفي أولى مبارياته ساهم في الفوز على الترجى التونسي عام 1995 وصعود الإسماعيلى للدور نصف النهائي لبطولة أفريقي للأندية أبطال الدوري كما ساهم في فوز الإسماعيلي بكأس مصرعام 1997 تحت قيادة علي أبو جريشة.

بداية المسيرة الاحترافية

بدأ أحمد حسن مسيرته الإحترافية عام 1998 في نادي كوجالي وفي موسم 2000/2001 انتقل إلى نادي دينيزليسبور وفي عام 2001 انتقل إلى نادي جنتشليربيرليجي التركي ولعب معه حتى عام 2003 ثم انتقل إلى نادي بشكتاش التركي ولعب معه حتى عام 2006 وفاز معه بكأس تركيا ثم انتقل لنادي أندرلخت البلجيكي وفاز معه بالدوري موسم 2006 – 2007 وكأس السوبر البلجيكي 2007 وكأس بلجيكا 2008.

عادأحمد حسن إلى مصر وانضم للأهلي موسم 2008 – 2009 وفاز معه بالدوري مواسم 2008 -2009 و2009 – 2010 و2010 – 2011 ودوري أبطال أفريقيا 2008 وكس السوبر الإفريقي 2009 وكأس السوبر المصري عامى 2008 و2010 ثم انتقل إلى الزمالك وقضى معه موسمين وفاز معه ببطولة كأس مصر عام 2013.

أعلن أحمد حسن اعتزاله 30 نوفمبر 2013 وتولى منصب مدير الكرة في منتخب مصر ثم خاض تجربة قصيرة كمدير فني عندما تولي تدريب بتروجت.

أحمد حسن يرفع كأس الأمم الإفريقية عام 2006

إنجاز تاريخي مع منتخب مصر

يملك أحمد حسن مسيرة رائعة مع منتخب مصر الذي فاز معه ببطولة الأمم الإفريقية عام 1998 ولا ينسى أحد المباراة النهائية أمام منتخب جنوب أفريقيا في نهائي البطولة عندما سجل أحمد حسن الهدف الأول بتسديدة رائعة من خارج منطقة الجزاء ثم حقق الثلاثية التاريخية بفوز ببطولة الأمم الإفريقية أعوام 2006 2008 و2010.