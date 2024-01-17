الأربعاء 17 يناير 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

الاتحاد الغانى يكشف موقف محمد قدوس من المشاركة أمام مصر فى أمم إفريقيا

محمد قدوس
محمد قدوس

كشف الاتحاد الغاني لكرة القدم، عن موقف محمد قدوس، نجم منتخب «النجوم السوداء»، من المشاركة مع الفريق في مباراته أمام مصر، في الجولة الثانية لكأس الأمم الإفريقية 2023.

وكان محمد قدوس، قد غاب عن المشاركة مع منتخب غانا، في مباراته أمام الرأس الأخضر، التي أقيمت يوم الأحد، في مستهل مشواره بالبطولة، إلا أنه من المحتمل أن يعود نجم وست هام، للمشاركة في المواجهة المقبلة أمام مصر.

وقال هنري أسانتي تووم، مدير الاتصالات في الاتحاد الغاني لكرة القدم، في تصريحات لإذاعة Joy Sports: "عادة ما يفعله هو أنه بعد أول 15-20 دقيقة من التدريب، ينضم إلى إخصائيي العلاج الطبيعي لتدريبه الشخصي خارج المجموعة.

وتابع: "لحسن الحظ، تدرب قدوس، أمس الإثنين، مع بقية الفريق، وبقي في التدريبات الجماعية طوال الفترة، ولا يزال الفريق الطبي يقوم بتقييم حالته".

حتى لو لم يكن من الواضح بنسبة 100% بعد أن محمد قدوس سيتواجد على أرض الملعب ضد محمد صلاح ورفاقه يوم الخميس، فإن الأمور تبدو إيجابية في الوقت الحالي، حيث قال أشانتي تووم: "لقد عاد إلى تدريبات الفريق الكاملة، وأنا متأكد أنه بحلول الأربعاء أو الخميس سيكون جاهزا لتلك المباراة".

وسيواجه منتخب غانا، نظيره المصري، يوم الخميس المقبل، في العاشرة مساء، في المباراة التي ستجمعهما على ملعب (فيليكس هوفويه بوانيه) بأبيدجان، في الجولة الثانية من المجموعة الثانية لكأس الأمم الإفريقية 2023.

 

الاتحاد الغاني لكرة القدم محمد قدوس مصر كأس الأمم الإفريقية 2023 الرأس الأخضر

مواد متعلقة

فينجادا: أداء ونتيجة منتخب مصر أمام موزمبيق غير جيدة.. وفيتوريا قادر على الفوز أمام غانا

بسبب مباراة غانا.. فيتوريا يعدل موعد مران منتخب مصر

الأكثر قراءة

الرئيس السيسى يوجّه بتعزيز الاستثمارات فى دول القارة الإفريقية

الاتحاد الغانى يكشف موقف محمد قدوس من المشاركة أمام مصر فى أمم إفريقيا

مفاجأة.. "لايف التيك توك" وراء انقلاب سيارة فادى خفاجة بمدينة نصر

بعد 4 سنوات زواج.. سر طلاق ياسمين عبدالعزيز وأحمد العوضى

كواليس وأسرار.. مصر تقود مفاوضات جديدة لإنهاء الحرب فى غزة

نشوى رائف تطالب بحظر التعاقد مع اللاعبين والمدربين الأجانب حفاظًا على الدولار

ﻣﻘﺎﻻﺕ

حسين دعسة

رئيس الوزراء الأردني يضع المجتمع الدولي أمام حقائق ما يجري في غزة: جرائم حرب ضد الإنسانية

منى رجب

مواقف مصرية لتعزيز وحماية الاستقرار فى المنطقة

أحمد الصغير

ردا على الموهومين والمتطاولين والمتآمرين أمام نقابة الصحفيين!

إبراهيم داود

لم نخسر البطولة بعد

ماجد حبته

تكذيب أممى جديد للكَذَبة

وائل لطفي

عن الإصلاح الإدارى

جلال حمام

عاوز تقرَّب؟.. جرَّب!

مدحت بشاى

وشهد شاهدٌ من أهل الفكر والتفكير

صور

الرئيس السيسى يتفقد تدريبات المنتخب الوطنى لكرة القدم باستاد المدينة الأوليمبية

أيام البهجة.. شوارع شبرا مصر تتزين بهدايا أعياد الميلاد المجيد

جماهير الأهلى تزحف نحو «الجوهرة» لمؤازرة المارد الأحمر أمام اتحاد جدة

محطة تل أبيب

المزيد

كيف شكلت قضية الإبادة الجماعية ضد إسرائيل أمام محكمة العدل الدولية ضربة قوية؟

الصفقة الجديدة: إعمار غزة والتطبيع بين إسرائيل والسعودية.. ماذا يدور فى الكواليس؟

ما هى أوراق إسرائيل للضغط على حزب الله فى مفاوضات ترسيم الحدود؟