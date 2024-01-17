الاتحاد الغانى يكشف موقف محمد قدوس من المشاركة أمام مصر فى أمم إفريقيا

كشف الاتحاد الغاني لكرة القدم، عن موقف محمد قدوس، نجم منتخب «النجوم السوداء»، من المشاركة مع الفريق في مباراته أمام مصر، في الجولة الثانية لكأس الأمم الإفريقية 2023.

وكان محمد قدوس، قد غاب عن المشاركة مع منتخب غانا، في مباراته أمام الرأس الأخضر، التي أقيمت يوم الأحد، في مستهل مشواره بالبطولة، إلا أنه من المحتمل أن يعود نجم وست هام، للمشاركة في المواجهة المقبلة أمام مصر.

وقال هنري أسانتي تووم، مدير الاتصالات في الاتحاد الغاني لكرة القدم، في تصريحات لإذاعة Joy Sports: "عادة ما يفعله هو أنه بعد أول 15-20 دقيقة من التدريب، ينضم إلى إخصائيي العلاج الطبيعي لتدريبه الشخصي خارج المجموعة.

وتابع: "لحسن الحظ، تدرب قدوس، أمس الإثنين، مع بقية الفريق، وبقي في التدريبات الجماعية طوال الفترة، ولا يزال الفريق الطبي يقوم بتقييم حالته".

حتى لو لم يكن من الواضح بنسبة 100% بعد أن محمد قدوس سيتواجد على أرض الملعب ضد محمد صلاح ورفاقه يوم الخميس، فإن الأمور تبدو إيجابية في الوقت الحالي، حيث قال أشانتي تووم: "لقد عاد إلى تدريبات الفريق الكاملة، وأنا متأكد أنه بحلول الأربعاء أو الخميس سيكون جاهزا لتلك المباراة".

وسيواجه منتخب غانا، نظيره المصري، يوم الخميس المقبل، في العاشرة مساء، في المباراة التي ستجمعهما على ملعب (فيليكس هوفويه بوانيه) بأبيدجان، في الجولة الثانية من المجموعة الثانية لكأس الأمم الإفريقية 2023.