الخميس 18 يناير 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

من هنا.. رابط بوابة نتائج التعليم الأساسي 2024 برقم الجلوس

الابتدائي
الابتدائي

انتهى طلاب الصفوف الابتدائية من امتحانات الترم الأول وبدأ البحث عن رابط بوابة نتائج التعليم الأساسي 2024، والتي من المتوقع أن تظهر فور انتهاء أعمال التصحيح خلال الأيام المقبلة.

من هنا.. رابط بوابة نتائج التعليم الأساسي 2024 برقم الجلوس

يمكن من خلال التقرير التالي الوصول إلى رابط بوابة نتائج التعليم الأساسي 2024 برقم الجلوس وموعد بداية الترم الثاني للعام الدراسي 2023-2024.

نتائج التعليم الأساسي 2024

  • يمكن الوصول إلى رابط نتائج التعليم الأساسي 2024 وهي البوابة الإلكترونية التابعة لمحافظة القاهرة من هنا، والتي تصدر من خلالها نتيجة امتحانات الترم الأول لمختلف الصفوف التعليمية الخاصة بالمحافظة، وكل محافظة تصدر نتيجة الطلاب فيها من خلال الموقع الخاص بها.
  • بعد فتح الرابط السابق يتم اختيار الصف الدراسي الراغب في معرفة نتيجته.
  • وضع الرقم القومي للطالب من شهادة الميلاد.
  • تسجيل الصف الدراسي العام الدراسي الفصل الدراسي.
  • الضغط على كلمة بحث.

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النتيجة بالتقديرات وليس الدرجات 

مع العلم أن وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني كانت قد نوهت بأن نتيجة الصفوف الدراسية ستظهر في  كل مديرية تعليمية على حدة وذلك عقب الانتهاء من أعمال التصحيح ومراجعة ورصد الدرجات بها،  وستظهر النتيجة بنظام التقديرات وليس بالدرجات.

وتكون الألوان هي الموضح لتقدير كل طالب  وتشير الألوان إلى التقديرات التالية 

  • اللون الأزرق الطالب قد فاق التوقعات باكتساب المعارف والمهارات وتتراوح درجته من من 85 درجة إلى 100 درجة.
  • اللون الأخضر الطالب قد امتلك المعارف والمهارات المطلوبة وتتراوح دراجته لأكثر من 65 درجة لأقل من 85 درجة.
  • اللون الأصفر الطالب بحاجة لبعض الدعم وتتراوح درجته أكثر من 50 درجة لأقل من 65 درجة.
  • اللون الأحمر الطالب لم يتقن هذه المعارف والمهارات، من 1 لأقل من 50 درجة.

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موعد بداية الترم الثاني  2024 

تستغرق اجازة الفصل الدراسي الأول اسبوعين تقريبًا والتي تبدأ من 27 يناير 2024 للصفوف الدارسية التي مازالت تخوض امتحانات نصف العام الدراسي. 

وتنتهي الاجازة يوم 8 فبراير 2024 بحيث يبدأ الترم الثاني من 10 فبراير 2024 والذي يستمر حتى مايو 2024.

نتائج التعليم الأساسي 2024 رابط نتائج التعليم الأساسي 2024 وزارة التربية والتعليم موعد بداية الترم الثاني 2024 الفصل الدراسي الأول الترم الثاني 2024 بداية الترم الثاني 2024

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