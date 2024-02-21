أحمد سلامة: كل عناصر النجاح متوفرة فى مسلسل "سر إلهى"

قال الفنان أحمد سلامة إن (سر إلهى) مسلسل تكتمل فيه كل عناصر العمل الناجح، وهو تأليف أمين جمال وإخراج رءوف عبدالعزيز وهو من المخرجين الذين يمتلكون أدواتهم بشكل كبير، كما أنه حساس وفاهم بيعمل إيه".

“سر إلهي"

وأكد سلامة، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "السفيرة عزيزة" المذاع عبر فضائية “دي إم سي”، أن روجينا شىء راق ورائع وتختار موضوعاتها بشكل كبير والكاست رائع والعمل تتوافر فيه جميع العناصر، مؤكدًا أن الجميع يبذل أكبر مجهود للوصول للمشاهد ليرى عملًا محترمًا وراقيًا.

أعمال درامية رمضانية

وتابع "أنا بعمل شخصية محامى اسمه عزيز الرفاعى، ويتم تقديمها بشكل مختلف وشخصية شريرة يهمه مصلحته من الدرجة الأولى، حيث إن أحداث المسلسل تتغير من وقت لآخر، وأتمنى أن ينال المسلسل إعجاب المشاهد".

وتدور أحداث مسلسل سر إلهي" المقرر عرضه ضمن مسلسلات رمضان 2024، حول نصرة التي تجسدها الفنانة روجينا وهى متزوجة من محمد ثروت، ولها ثلاثة أخوة هم نهى عابدين، ورنا رئيس ويوسف الأسدى، وخلال الأحداث تتعرض نصرة للغدر من أقرب الناس لها وتضطر لمواجهة الحياة بمفردها وتقرر الانتقام ممن ظلمها.