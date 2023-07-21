أحمد سلامة: "أنا الابن الغير شرعي لـ محمود ياسين"

كشف الفنان أحمد سلامة، عن تفاصيل علاقته بالفنان الراحل محمود ياسين، قائلًا: " أنا تقريبًا ابن محمود ياسين الغير شرعي".

وأضاف أحمد سلامة خلال لقائه ببرنامج "بالخط العريض" الذي تقدمه الإعلامية إيمان أبو طالب، عبر فضائية “الحياة”: "لما أشوف عمرو ابن الفنان محمود ياسين، بقوله احنا اخوات على فكرة، لأن الأستاذ محمود ياسين ربّاني، عملت معه أكثر من فيلم، وكان يجسد شخصية والدي في العمل".

وتابع: " كنت أحب الفنان محمود ياسين جدًا، عندما اشتغلت معه وأنا طفل صغير عندي 10 سنوات، من فيلم "الكذاب" مع الأستاذ صلاح أبو سيف، حتى فيلم "أفواه وأرانب"، كما أنني قدمت مع الفنان محمود ياسين أول مسرحية في حياتي وهي مسرحية "ليلى والمجنون" للشاعر الكبير صلاح عبدالصبور، وكانت من إخراج الأستاذ عبدالرحيم الزرقاني، وكانت بطولة محمود ياسين، والفنانة سهير البابلي، وأنا كنت عامل دور سعيد الصغير، الذي قدمه الأستاذ محمود ياسين وهو كبير، وكنت أجلس أشاهد القامتين الكبيرتين أثناء تمثيلهم على المسرح وهما الأستاذ محمود ياسين والأستاذة سهير البابلي".