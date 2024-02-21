افتتاح توسعات وخطوط إنتاج جديدة بمركز "استدامة" للحرف اليدوية

عرض برنامج “الستات مايعرفوش يكدبوا” المذاع عبر فضائية “سي بي سي”، تقريرًا مصورًا عن جهود مؤسسة “صناع الخير” الخدمية في مركز الاستدامة بمحافظة الفيوم.

المشروعات الخدمية في الفيوم

وقال عصام عبد الرحمن، مدير المركز الإعلامي لصناع الخير: "متوجدون في محافظة الفيوم اليوم، لتكملة منظومة الخدمات التنموية المستدامة التي تقدمها صناع الخير، وذلك تحقيقًا لأهداف التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي".

أضاف: "بدأنا منذ سنوات قليلة في محافظة الفيوم على خط إنتاج السجاد اليدوي، ومع التوسع في إنتاج السجاد اليدوي وإقبال السيدات في الريف على هذه الحرفة، حرصنا على توسيع هذا القطاع".

“صناع الحياة”

في السياق، أشار أمجد مصطفى، مدير مراكز إستدامة، إلى أن التحالف يسعى إلى إحداث توسعات صناعية خدمية في محافظة الفيوم، والغرض من هذه التوسعات تثبيت أركان ٤ حرف بمركز الاستدامة، وهذه الحرف هي الخياطة، التطريز اليدوي، المكرمية، المشغولات الجلدية.

كما ذكرت ميادة بيومي:"نعمل على توفير مصدر رزق ودخل للسيدات في الريف الفترة المقبلة، وذلك بغرض تحسين المستوى المعيشي للأسرة المصرية".