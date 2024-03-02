باحث سياسى: الإرادة الدولية لا تستطيع وقف العدوان والإبادة الجماعية بحق الشعب الفلسطينى

قال مراد حرفوش، الكاتب والباحث السياسي، إنه منذ أكثر من 5 أشهر من العدوان الإسرائيلي والحرب على قطاع غزة، وجميع المؤسسات الإقليمية والدولية تناشد التدخل الفوري لوقف الإبادة الجماعية والتطهير العرقي بحق الفلسطينيين في قطاع غزة.

وأضاف "حرفوش"، اليوم السبت، خلال مداخلة هاتفية له عبر قناة "القاهرة الإخبارية"، أن الإرداة الدولية ما زالت لا تستطيع وقف هذا العدوان الإسرائيلي والحرب الهمجية على الشعب الفلسطيني الأعزل رغم الحراك الدولي المستمر لوقف هذه الإبادة الجماعية والمجازر، مؤكدًا أن الإرادة لا تتوافر لدى دولة الاحتلال بوقف هذه الحرب.

وأوضح، أن الولايات المتحدة الأمريكية لا تمارس الضغط المطلوب منها لوقف هذه الحرب، وإنما تقوم بتوفير الغطاء السياسي والدبلوماسي وتفرض كثير من الشروط لدى المجتمع الدولي والمؤسسات الدولية لمنع إدانة ما جرى في غزة وتحديدًا مجزرة شارع الرشيد في دوار النابلسي، بمنع إدانة إسرائيل أمام مجلس الأمن الدولي على المجازر التي ارتكبها بحق الفلسطينيين عند تسلمهم المساعدات الإنسانية.

وأكد، أن هذا دليل واضح على أن الولايات المتحدة هي شريك أساسي في إبادة الشعب الفلسطيني، كما أنها مستمرة في توفير هذا الدعم للاحتلال الإسرائيلي.