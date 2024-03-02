تفعيل أنظمة الدفاع الجوى فوق ضواحى مدينة سانت بطرسبرج

أفاد مراسل قناة "القاهرة الإخبارية" في نبأ عاجل، بأن أنظمة الدفاع الجوي تم تفعيلها فوق ضواحي مدينة سانت بطرسبرج الروسية.

وقبل قليل، وعد المستشار الألماني، أولاف شولتس، بالتحقيق العاجل في التسجيل الذي نشرته روسيا لعسكريين ألمان يبحثون ضرب القرم، وذلك وفق نبأ عاجل لقناة "القاهرة الإخبارية".

وفي سياق آخر، أكدت وزارة الخارجية الروسية استعداد روسيا لمواصلة المساهمة في جهود تعزيز التسوية الشاملة للصراع الفلسطيني- الإسرائيلي، وأملت أن تسفر محادثات الفصائل في موسكو عن مصالحة فلسطينية، وفقًا لـ"روسيا اليوم".