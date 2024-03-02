السبت 02 مارس 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

توك شو

أسامة السعيد: الإنزال الجوى فى غزة رسالة مصرية للعالم

الإنزال الجوي في
الإنزال الجوي في غزة

قال الكاتب الصحفي، الدكتور أسامة السعيد، إن هناك مجموعة من الدلائل والإشارات تؤكدها عمليات الإنزال الجوي المصري للمساعدات الإنسانية في المناطق الأكثر معاناة في قطاع غزة، مؤكدًا أن الإنزال الجوي في غزة رسالة مصرية للعالم.

 

وأضاف "السعيد"، اليوم، خلال مداخلة له عبر قناة "القاهرة الإخبارية"، أن دلائل عمليات الإنزال الجوي المصري للمساعدات الإنسانية، أبرزها أن مصر لن تقف مكتوفة الأيدي أمام ممارسة كل سبل الدعم والمساندة للأشقاء الفلسطينيين وبخاصة في المناطق المتضررة، والتي ربما تحاول إسرائيل أن تحول دون وصول أي شاحنات مساعدات إلى هذه المناطق.

 

وأوضح، أن عمليات الإنزال الجوي المصري للمساعدات الإنسانية، ليست بديلا عن عمليات دخول شاحنات المساعدات الإنسانية للقطاع بريًا، مؤكدًا أن مصر من أهدافها المعلنة أن تكون هناك كميات كبيرة وبوتيرة منتظمة لتدفق المساعدات إلى قطاع غزة.

 

 

القاهرة الإخبارية عمليات الإنزال الجوي مصر الفلسطينيين قطاع غزة

مواد متعلقة

القاهرة الإخبارية: فرنسا اتهمت إسرائيل بمنع وصول المساعدات إلى غزة

القاهرة الإخبارية: لا أحد ينجو من القصف الإسرائيلى فى غزة

أستاذ علاقات دولية يكشف دلالات زيارة "جانتس" للولايات المتحدة

الخارجية الأمريكية: نضغط للحصول على تفسير لسقوط ضحايا فلسطينيين

البيت الأبيض: خسائر الأرواح فى غزة مأساوية للغاية وتثير القلق

مقررة أممية: الحكومة الإسرائيلية دمرت مظاهر الحياة فى غزة

الاحتلال: "لم نطلق النار باتجاه قافلة المساعدات غرب غزة"

الأكثر قراءة

"الجثمان لا يزال فى الثلاجة".. مصدر يكشف آخر مستجدات أزمة حلمى بكر

6 وجوه جديدة على رادار حسام حسن للانضمام للمنتخب استعدادًا لبطولة الإمارات

عاجل.. ضربات لا تتوقف.. اقتصاديون لـ"الدستور": الدولة نجحت فى السيطرة على دولار السوق السوداء

"ابتزاز وصور فاضحة".. التفاصيل الكاملة لمأساة الطالبة شروق بسبب زملائها

تطورات جديدة فى قضية "نيرة" طالبة العريش

كيف يعود «الفولت العالى» للتشكيل الأساسى؟

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د.أحمد الخميسى

آرون بوشنل.. دائرة النار الأمريكية

وائل لطفي

الحرب «القذرة»

ماجد حبته

برنامج «الفاو» فى مصر

القس رفعت فكرى سعيد

الإنجيليون والصهيونية «٢ - ٢»

د. منى حلمى

عائلة الدم

علي سعدة

الزكاة لِمَن؟

محمد رفعت

"المواطن" بين المحتسب والقانون وضمير التاجر!

حسين دعسة

بيان من ورق!.

صور

ياميش رمضان في سوق الساحل

جولة للفنان محمود عامر مع زوجته داخل شوارع الغردقة

تشييع جثمان الشاعر مجدى نجيب إلى مثواه الأخير

محطة تل أبيب

المزيد

لمواجهة الانهيار الاقتصادى.. حكومة الاحتلال تغرى العمال الأفارقة للعمل لديها

لعنة حرب غزة.. كارثة جديدة فى صفوف جيش الاحتلال الإسرائيلى بسبب المعاقين

جيش الاحتلال الإسرائيلي يعيش في حالة "صدمة" بسبب نقص آلاف الجنود