أسامة السعيد: الإنزال الجوى فى غزة رسالة مصرية للعالم

قال الكاتب الصحفي، الدكتور أسامة السعيد، إن هناك مجموعة من الدلائل والإشارات تؤكدها عمليات الإنزال الجوي المصري للمساعدات الإنسانية في المناطق الأكثر معاناة في قطاع غزة، مؤكدًا أن الإنزال الجوي في غزة رسالة مصرية للعالم.

وأضاف "السعيد"، اليوم، خلال مداخلة له عبر قناة "القاهرة الإخبارية"، أن دلائل عمليات الإنزال الجوي المصري للمساعدات الإنسانية، أبرزها أن مصر لن تقف مكتوفة الأيدي أمام ممارسة كل سبل الدعم والمساندة للأشقاء الفلسطينيين وبخاصة في المناطق المتضررة، والتي ربما تحاول إسرائيل أن تحول دون وصول أي شاحنات مساعدات إلى هذه المناطق.

وأوضح، أن عمليات الإنزال الجوي المصري للمساعدات الإنسانية، ليست بديلا عن عمليات دخول شاحنات المساعدات الإنسانية للقطاع بريًا، مؤكدًا أن مصر من أهدافها المعلنة أن تكون هناك كميات كبيرة وبوتيرة منتظمة لتدفق المساعدات إلى قطاع غزة.